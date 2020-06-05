أسعار ومواصفات سيارات نيسان سنترا 2021

خاطبت شركة “نيسان موتور إيجيبت” – شبكة موزعيها – عبر البريد الإلكتروني، عن سعيها لتقديم سيارات نيسان سنترا 2021 في السوق المحلية نهاية الشهر الحالي.

وكشف أحد موزعي سيارات نيسان لـ”المال”، أنه من المرتقب قيام “نيسان موتور إيجيبت” ببدء توزيع وتسليم الحصص والكميات من طرازات “سنترا 2021” شبكة موزعيها المعتمدين نهاية الشهر الحالى.

وأضاف أن الشركة أبلغت الموزعين عن موعد تقديم طرازات نيسان سنترا موديل 2021 فى السوق المحلية في ضوء توفيق أوضاعها والقيام بتصريف المخزون لديهم من موديلات العام الحالى.

وأشار إلى أن “نيسان موتور إيجيبت” خاطبت الموزعين عن سعيها بإقرار زيادات سعرية على طرازات “نيسان سنترا” للموديلات الجديدة بقيمة تصل إلى 2000 جنيه لمختلف الفئات.

وقدرت شركة “نيسان موتور إيجيبت” أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2021 الفئة الأولى بسعر 274 ألف جنيه، بدلًا من 272 ألف للموديل الحالى.

وقدرت أسعار طرازات “نيسان سنترا” الفئة الثانية بنحو 292 ألف جنيه، مقابل 290 ألف سابقًا.

وحددت أسعار سيارات “نيسان سنترا” الفئة الثالثة بقيمة 301 ألف جنيه، بدلًا من 299 ألف سابقًا.

وينتمي طراز «نيسان سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، بما يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متسوط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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