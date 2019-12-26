سيــارات

أسعار ومواصفات سيارات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2020 (صور)

قدرت أسعار ميتسوبيشي باجيرو بقيمة مليون و650 ألف جنيه
المال - خاص 2:49 م, الخميس, 26 ديسمبر 19 2:49 م, الخميس, 26 ديسمبر 19

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار سيارات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2020 عند مستوى مليون و650 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالى، وفقًا للقائمة السعرية المعلنة عن شركة “دايموند موتورز” وكيل العلامة التجارية فى مصر.

وتتوافر ميتسوبيشي باجيرو عبر فئة واحدة « T/L» فى السوق المحلية، مزودة بمحرك مكون من 6 الاسطوانات، سعة 3800 سي سي، ليعطى قوة 250 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 329 نيوتن متر، معتمدة على ناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد «باجيرو» على منظومة الجر الرباعى، التى يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 9.7 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 9.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4900 مم
العرض1875 مم
الارتفاع1870 مم
سعة الشنطة الخلفية1120 لتر
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشى باجيرو 2020

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2020

زودت سيارات ميتسوبيشى باجيرو موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

تحتوى على حساسات خلفية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، جنوط رياضية 18 بوصة، و فوانيس ضباب امامية وخلفية، و مرايات جانبية كهربائية، وإضاءة المصابيح الأمامية LED، والنظام الذكى لركن السيارة، وفتحة سقف بانوراما، وكاميرا خلفية، و مثبت سرعة، وغيرها.

ميتسوبيشي باجيرو 2020
ميتسوبيشى باجيرو 2020
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً