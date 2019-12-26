أسعار ومواصفات سيارات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2020 (صور)

استقرت أسعار سيارات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2020 عند مستوى مليون و650 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالى، وفقًا للقائمة السعرية المعلنة عن شركة “دايموند موتورز” وكيل العلامة التجارية فى مصر.

وتتوافر ميتسوبيشي باجيرو عبر فئة واحدة « T/L» فى السوق المحلية، مزودة بمحرك مكون من 6 الاسطوانات، سعة 3800 سي سي، ليعطى قوة 250 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 329 نيوتن متر، معتمدة على ناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد «باجيرو» على منظومة الجر الرباعى، التى يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 9.7 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 9.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4900 مم العرض 1875 مم الارتفاع 1870 مم سعة الشنطة الخلفية 1120 لتر

ميتسوبيشى باجيرو 2020

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2020

زودت سيارات ميتسوبيشى باجيرو موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP.