أسعار ومواصفات سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» موديل 2022 (صور)

تقدم بأسعار تبدأ من 425 إلى 535 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» في مصر، أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» فيس ليفت موديل 2022 الفئة الأولى «Insport» بقيمة بلغت 425 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Inspire» بنحو 455 ألفًا، والفئة الثالثة «Instyle» بـ485 ألفًا، والفئة الرابعة «Infinity» بنحو 535 ألف جنيه في السوق المحلية، خلال يوليو الحالى.

ينتمي طراز «ميتسوبيشي إكليبس» لفئة السيارات الرياضية «متعدة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4405 مم العرض 1805 مم الارتفاع 1685 مم سعة الشنطة الخلفية 405 لترات

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس 2022

زُودت سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» موديل 2022 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق AB، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ومساعدة عند صعود المرتفعات HAC، ونظام التحكم في الجر، وخاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات».

ودُعمت بالعديد من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط 18 بوصة، وسبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وغيرها».



تقدم طرازات «إكليبس» فيست ليفت موديل 2022 الفئة الثانية بجميع المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها « طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED، وكاميرا خلفية، وغيرها».

تحتوى سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» الفئة الثالثة على التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «حساسات للركن، وبدالات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية، وغيرها».