أسعار ومواصفات سيارات ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 (صور)

أعلنت شركة “دايموند موتورز” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “ميتسوبيشي” فى مصر، أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 الفئة الأولى «Basic» بقيمة 375 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «F/O» بقيمة 410 آلاف، وقدرت الفئة الثالثة «H/L» بـ430 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وقدرت أسعار طرازات ميتسوبيشي إكليبس الفئة الرابعة “Sport” بنحو 460 ألف جنيه، وحددت الفئة الخامسة “T/L” بقيمة بلغت 480 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الحالى.

وينتمى طراز «ميتسوبيشي اكليبس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى» تعتمد تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4405 مم العرض 1805 مم الارتفاع 1685 مم سعة الشنطة الخلفية 378 لتر

ميتسوبيشي إكليبس 2021

دعمت سيارات ميتسوبيشي إكليبس الفئة الأولى Basic»» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها “وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD”.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الذكى لركن السيارة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط لعرض البيانات، والبرنامج الترفيهي مكون من (راديو – ومخرج USB – 4 مكبرات صوتية – بلوتوث)، وسبلويلر خلفي، ومرايات جانبية كهربائية، ومكييف هواء أتوماتيك، ومنافذ كهربائية، وكاميرا خلفية، مرآة تعتيم الرؤية الخلفية”.

وتقدم طرازات ميتسوبيشي إكليبس الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، ومنها “طي المرايات الجانبية كهربائيًا، ومجري سقف، وتشغيل / إضاءة المصابيح الأمامية LED، ورشاشات للمصابيح الأمامية، وحساسات استشعار للمطر، مكييف هواء مزدوج، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وعجلة قيادة من الجلد، ومسند يد خلفي، وتحكم كهربائي بمقعد السائق، وغيرها”.

دعمت طرازات ميتسوبيشى اكليبس الفئة الثالثة «H/L» بكافة المواصفات والتجهيزات التالية «وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامى، والنظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام صعود المرتفعات HAC”.

وزودت بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الذكى لركن السيارة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط لعرض البيانات، والبرنامج الترفيهي مكون من (راديو – ومخرج USB – 4 مكبرات صوتية – بلوتوث)، وسبلويلر خلفي، ومرايات جانبية كهربائية، ومكييف هواء أتوماتيك، ومنافذ كهربائية.

وتقدم تلك الفئة بجنوط رياضية 18 بوصة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساس مطر، حساسات ركن، وشاشة عرض مخصصة بالسرعات والمسافات، ورادار لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ونظام للتحكم في الإضاءة العالية AHB، ومقاعد فرش جلد، وتحكم كهربائي لوضعية كرسي السائق في 4 اتجاهات، وزجاج ملون خلفي، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، ومجري سقف، وتشغيل / إضاءة المصابيح الأمامية LED، ورشاشات للمصابيح الأمامية، وحساسات استشعار للمطر، مكييف هواء مزدوج، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وعجلة قيادة من الجلد، ومسند يد خلفي، وتحكم كهربائي بمقعد السائق.

كما زودت تلك الفئة على مجموعة من الكماليات الإضافية عن الفئات السابقة، ومنها “زجاج ملون خلفي، فتحة سقف بانوراما، وغيرها”.

دعمت طرازات ميتسوبيشي إكليبس الفئة الرابعة «Sport» مجموعة من المواصفات ووسوائل الأمان ، ومنها «وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP”.

كما تقدم تلك الفئة بجنوط رياضية 18 بوصة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساس مطر، حساسات ركن، ونظام صعود المرتفعات HAC، وشاشة عرض مخصصة بالسرعات والمسافات، ورادار لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ونظام للتحكم في الإضاءة العالية AHB، ومقاعد فرش جلد، وتحكم كهربائي لوضعية كرسي السائق في 4 اتجاهات، وزجاج ملون خلفي».

ودعمت ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الذكى لركن السيارة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط لعرض البيانات، والبرنامج الترفيهي مكون من (راديو – ومخرج USB – 4 مكبرات صوتية – بلوتوث)، وسبلويلر خلفي، ومرايات جانبية كهربائية، ومكييف هواء أتوماتيك، ومنافذ كهربائية.

وزودت تلك الفئة ببعض الكماليات، ومنها «شاشة وسائط 9 بوصة، و9 مكبرات صوتية، وخاصية التحكم كهربائيًا في مقعد السائق، وغيرها.

ودعمت ميتسوبيشى إكليبس كروس الفئة الخامسة «T/L» بمجموعة المواصفات والقياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامى، والنظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP”، ونظام صعود المرتفعات HAC.

واحتوت على جنوط رياضية 18 بوصة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساس مطر، حساسات ركن، ونظام صعود المرتفعات HAC، وشاشة عرض مخصصة بالسرعات والمسافات، ورادار لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ونظام للتحكم في الإضاءة العالية AHB، ومقاعد فرش جلد، وتحكم كهربائي لوضعية كرسي السائق في 4 اتجاهات، وزجاج ملون خلفي».

كما زودت ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها: “دعامات ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الذكى لركن السيارة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط لعرض البيانات، والبرنامج الترفيهي مكون من (راديو – ومخرج USB – 4 مكبرات صوتية – بلوتوث)، وسبلويلر خلفي، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء أتوماتيك، ومنافذ كهربائية، ورادار لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ونظام للتحكم في الإضاءة العالية AHB، ومقاعد فرش جلد، وتحكُّم كهربائي لوضعية كرسي السائق في 4 اتجاهات، وزجاج ملون خلفي”.

واحتوت شاشة عرض مخصصة بالسرعات والمسافات، ورادار لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ومقاعد فرش جلد، وتحكم كهربائي لوضعية كرسي السائق في 4 اتجاهات، وزجاج ملون خلفي، بالإضافة إلى أنها دعمت بعدد 5 وسائد هوائية إضافية.