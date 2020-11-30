أسعار ومواصفات سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2021 (صور)

أعلنت شركة “دايموند موتورز” الوكيل الحصري للعلامة اليابانية ميتسوبيشي فى مصر، أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2021 الفئة الأولى «F/O» بقيمة بلغت 305 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بقيمة 335 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمى طراز “ميتسوبيشي إكسباندر” لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV»، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن “ميتسوبيشى”؛ تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى مدة زمنية 13.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4475 مم العرض 1750 مم الارتفاع 1695 مم سعة الشنطة الخلفية 220 لتر

ميتسوبيشي إكسباندر 2021

دعمت سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وحساسات مطر، ومكييف هواء، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية- راديو – مشغل MP3 – مدخل USB) وغيرها.

دعمت سيارات “مييتسوبيشي إكسباندر 2021” الفئة الثانية بنفس التجهيزات وعوامل الأمان الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «خاصية إدارة المحرك بدون مفتاح، ومفتاح ذكى، وتحكم بالنظام الترفيهي بعجلة القيادة، وخاصية طي المرايات الجابية كهربائيا، وشاشة تعمل باللمس مع وجود كاميرا خلفية، وغيرها».