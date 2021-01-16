أسعار ومواصفات سيارات «لادا جرانتا» موديل 2021 (صور)

أعلنت شركة “الأمل للتجارة الخارجية” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “لادا” في مصر، أسعار سيارات “لادا جرانتا” موديل 2021 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 153 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 173 ألف جنيه في السوق المحلية، خلال يناير الحالى.

وتدعم طرازت «لادا جرانتا»- الفئة الأولى «M/T»- بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

وتقدم «جرانتا»- الفئة الثانية «A/T»- بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات “أتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «لادا»، تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.









الأبعاد الخارجية

الطول 4268 مم العرض 1700 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 480 لترًا

لادا جرانتا 2021

زودت سيارات «لادا جرانتا» موديل 2021 الفئة الأولى «M/T» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS”.

وتدعم ببعض التجهيزات والكماليات هى “مصابيح بإضاءة نهارية، ومكيف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة، وجنوط 14 بوصة غيرها”.

تقدم طرازات «لادا جرانتا 2021» الفئة الثانية «A/T» بنفس المواصفات والتجهيزات، إضافة إلى بعض الكماليات؛ ومن أبرزها “مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وغيرها”.

ويوضح الفيديو التالي أحدث أسعار السيارات في مصر: