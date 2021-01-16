سيــارات

أسعار ومواصفات سيارات «لادا جرانتا» موديل 2021 (صور)

تقدم الفئة الأولى بسعر 153 ألف جنيه
المال - خاص 6:21 م, السبت, 16 يناير 21 6:21 م, السبت, 16 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة “الأمل للتجارة الخارجية” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “لادا” في مصر، أسعار سيارات “لادا جرانتا” موديل 2021 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 153 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 173 ألف جنيه في السوق المحلية، خلال يناير الحالى.

وتدعم طرازت «لادا جرانتا»- الفئة الأولى «M/T»- بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

اقرأ أيضا  «رينــو» فى مقدمة الطرازات الأوروبية

وتقدم «جرانتا»- الفئة الثانية «A/T»- بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات “أتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «لادا»، تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.

اقرأ أيضا  «إم جى»تقود العلامات «الصينية»
  • لادا جرانتا 2021
  • لادا جرانتا 2021
  • لادا جرانتا Face Lift
  • لادا جرانتا

الأبعاد الخارجية

الطول4268 مم
العرض1700 مم
الارتفاع1500 مم
سعة الشنطة الخلفية480 لترًا

لادا جرانتا 2021

زودت سيارات «لادا جرانتا» موديل 2021 الفئة الأولى «M/T» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS”.

اقرأ أيضا  مبيعات سيارات الركوب تعاود التراجع مع الموجة الثانية من «كورونا»

وتدعم ببعض التجهيزات والكماليات هى “مصابيح بإضاءة نهارية، ومكيف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة، وجنوط 14 بوصة غيرها”.

تقدم طرازات «لادا جرانتا 2021» الفئة الثانية «A/T» بنفس المواصفات والتجهيزات، إضافة إلى بعض الكماليات؛ ومن أبرزها “مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وغيرها”.

ويوضح الفيديو التالي أحدث أسعار السيارات في مصر:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» موديل 2021 (فيديو)

المال - خاص 7:50 م, السبت, 16 يناير 21

6 طرازات لم تتجاوز مبيعاتها في نوفمبر سيارة واحدة.. أبرزها بيجو 5008

أحمد شوقي 5:30 م, السبت, 16 يناير 21

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات سيارات «بي واي دي F3» موديل 2021

المال - خاص 1:44 م, الجمعة, 15 يناير 21

تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2021

أحمد عوض 1:30 م, الجمعة, 15 يناير 21

أسعار ومواصفات سيارات «هوندا سيفيك» موديل 2021 (صور)

المال - خاص 9:47 م, الخميس, 14 يناير 21

أسعار ومواصفات سيارات «بيجو 5008» موديل 2021 (صور)

المال - خاص 4:10 م, الخميس, 14 يناير 21