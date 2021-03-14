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أسعار ومواصفات سيارات «كيا جراند سيراتو» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 309.9 ألف جنيه
المال - خاص 8:13 م, الأحد, 14 مارس 21 8:13 م, الأحد, 14 مارس 21

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استقرت أسعار سيارات «كيا جراند سيراتو» موديل 2021 الفئة الأولى «LX» عند مستوى 309.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «EX» بنحو 339.9 ألف، والفئة الثالثة «H/L» بـ364.9 ألف، والفئة الرابعة «T/L» بـ379.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال مارس الحالى، وفقُا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا» فى مصر.

وينتمي طراز «كيا جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسسي السرعات أتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4640 مم
العرض1800 مم
الارتفاع1450 مم
سعة الشنطة الخلفية502 لتر
كيا سيراتو 2021
كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو 2021

وزودت سيارات «كيا جراند سيراتو» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان «نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية منع إدارة المحرك».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكمياليات، منها «جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – مخرج USB- بلوتوث – خاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وغيرها).

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وتقدم طرازات «كيا سيراتو 2021» الفئة الثانية بكل المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومن أبرزها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، جنوط رياضية 16 بوصة، طي المرايات الجانبية، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح أبواب السيارة، وغيرها».

كيا سيراتو 2021

ودعمت سيارات «جراند سيراتو» الفئة الثالثة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى كماليات أخرى «حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية، وغيرها».

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وتحتوى طرازات «جراند سيراتو» الفئة الرابعة على كل المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مصابيح أمامية LED، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، ومخارج خلفية للتكييف، ومسند يد خلفي، وخاصية تشغيل/إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإدارة المحرك عن بعد، وغيرها».

كيا سيراتو
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