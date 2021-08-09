أسعار ومواصفات سيارات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022 (صور)

تقدم بأسعار تبدأ من 319.9 إلى 414.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

قدرت أسعار سيارات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022 الفئة الأولى «LX» بقيمة بلغت 319.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «LX FO» بنحو 329.9 ألفًا، والفئة الثالثة «EX Cam» بـ359.9 ألفًا، والفئة الرابعة «HL» بـ374.9 ألفًا، والفئة الخامسة «T/L» بـ414.9 ألف جنيه في السوق المحلية خلال أغسطس الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا» فى مصر.

ينتمي طراز «كيا جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4640 مم العرض 1800 مم الارتفاع 1450 مم قاعدة العجلات 2700 مم سعة الشنطة الخلفية 502 لتر

مواصفات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022

تقدم سيارات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022 الفئة الأولى ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع الكتروني للفرامل، مانع تشغيل المحرك».

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية، وعجل قيادة متعددة المهام، و مسند يد أمامي، وخاصة التحكم في مستوى مقعد السائق، وكما زودت بنظام ترفيهي مكون من “راديو، مدخل USB – مخرج AUX، وبلوتوث يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، وغيرها».

كيا جراند سيراتو 2022

زودت طرازات «كيا جراند سيراتو» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “وسائد هوائية للسائق، وخاصية التحكم عن بعد فى فتح وغلق الأبواب، وغيرها».

تحتوى سيارات «جراند سيراتو» الفئة الثالثة على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وجنوط رياضية 16 بوصة، و إشارات بالمرايات الجانبية LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وإمكانية تغير نظام القيادة، ومثبت سرعة، وشاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية، مخارج خلفية لتكييف الهواء، وغيرها».

تقدم طرازات «جراند سيراتو» الفئة الرابعة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهرباء، وغيرها».

ودعمت الفئة الخامسة على كافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الأخرى ومنها «برنامج التوازن عند المرتفعات، والثبات الإلكتروني، ومصابيح أمامية وخلفية LED، مفتاح ذكي – زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد من خلال الريموت، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو من الجلد، مسند يد خلفي، وغيرها».

ألوان كيا جراند سيراتو موديل 2022

تقدم سيارات «جراند سيراتو» في السوق المحلية عبر مجموعة من الألوان ومنها «الأزرق، والأاحمر، والأبيض، والرمادي، وغيرها».