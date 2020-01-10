أسعار ومواصفات سيارات كيا جراند سيراتو 2020 (تفاعلى)

أظهرت إحصائيات تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضى، تراجعات مبيعات سيارات كيا جراند سيراتو الجديدة بالكامل، موديل 2020 فى السوق المحلية، بنسبة تصل إلى 33.8، بعد أن سجلت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2019، 929 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من 2018، التى بلغت 1403 وحدة.

وتتوافر سيارات كيا جراند سيراتو فى السوق المحلية عبر 4 فئات مختلفة بسعر يبدأ من 299.900 جنيه، وحتى 389.900 جنيه.

وتتمتع الفئات الأربع بمحرك سعة 1600 سى سى، بقوة 130 حصان، وعزم دوران 192 نيوتن.متر، وناقل حركة اتوماتيك سداسى السرعات.

ويسمح محرك جراند سيراتو بالتسارع من وضع السكون وصولًا للسرعة القصوى فى غضون 12 ثانية، وصولًا للسرعة القصوى 190 كم/ الساعة.

وتتسم سيارات كيا جراند سيراتو، التابعة لفئة السيارات السيدان العائلية، رباعية الأبواب، بأنها مزودة بخزان وقود سعة 50 لترا.

ويصل متوسط استهلاك الوقود فى طراز جراند سيراتو، 6.9 لتر لكل 100 كيلو متر، مع العلم بأن الوقود الأنسب هو بنزين 92.

مواصفات الفئة الأولى من جراند سيراتو

وبخلاف المواصفات سالفة الذكر، تتسم الفئة الأولى من جراند سيراتو بعدد من المواصفات التى من بينها مانع إدارة الحركة.

كما تتسم السيارة بنظام الفرملة المانعة للانزلاق، وإطارات مقاس 15 بوصة، علاوة عن تكييف هواء، زجاج كهرباء، ومرايا تعمل بالكهرباء.

مواصفات الفئة الثانية

تتمتع الفئة الثانية بوجود مواصفات لا تتوافر فى الفئة الأولى والتى من بينها وجود وسائد هوائ للسائق والراكب الأمامى.

وتتوافر فى الفئة الثانية جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، وإشارات بالمرايات الجانبية LED، وامكانية طى المرايات كهربائيًا.

كما يزيد بالفئة الثانية مثبت سرعة متواجد بعجلة القيادة، وتحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب، مع إمكانية تغيير نظام القيادة.

مواصفات جراند سيراتو الفئة الثالثة

وتتمتع الفئة الثالثة من جراند سيراتو بوجود حساس ركن خلفى، وفتحة سقف كهرباء، علاوة عن كاميرا خلفية.

كما تتسم هذه الفئة بوجود شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة تدعم كلا من أجهزة الهاتف النقال، سواء أبل أو اندرويد.

مواصفات الفئة الرابعة

وتعد الفئة الرابعة الأعلى من حيث التجهيزات، إذ يتوافر بها مصابيح أمامية LED تعمل عند تشغيل محرك السيارة، علاوة عن مصابيح أمامية بإضاءة LED بعدسة ثنائية الإضاءة.

كما تتوافر بتلك الفئة عجلة قيادة وناقل حركة مغطى بالجلد، ومخرج تكييف خلفى، ومسند يد خلفى، وحامل أكواب.

كما تتيح تلك الفئة لمالكها تشغيل وايقاف محرك السيارة بدون مفتاح، عبر إدارته من بعد.