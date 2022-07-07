أسعار ومواصفات سيارات «كيا أكسيد» 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «كيا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات «كيا أكسيد» موديل 2022 الفئة الأولى «High line» بقيمة بلغت 499.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «TOP Line» بنحو 539.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «أكسيد» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 160 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 253 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات كيا أكسيد موديل 2022

دعمت سيارات «كيا أكسيد» موديل 2022 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وسائد جانبية مدمجة بالمقاعد، وسائر هوائية، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة تدعيم الفرامل، والتحكم الإلكتروني بالثبات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومانع إدارة المحرك».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مثبت سرعة، ومصابيح أمامية LED بعدسة ثنائية الإضاءة تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح خلفية LED، و فوانيس ضباب، حساسات مطر، ومرايات جانبية كهربائية، وحواجز أتربة، زجاج مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي، وتحكم عن بعد في غلق وفتح السيارة، وإمكانية تغير نظام القيادة، وكاميرا خلفية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، و وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من “مكييف هواء مع وجود مخارج خلفية، و شاشة عدادات ملونة 4.2 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، و مخرج USB – AUX، وبلوتوث، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، مرآة ذاتية التعتيم، ومسند يد امامى من الجلد، والتحكم في ارتفاع مستوى المقاعد الأمامية، وغيرها».

زودت سيارات «كيا أكسيد» – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها«حساسات ركن خلفية، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، و إشارات بالمرايات الجانبية LED، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك، وتحكم كهربائي في فتح وغلق الشنطة الخلفية، وشاحن لاسلكي للهواتف، ومكيف هواء ثنائي التبريد، و وشبكة أمامية بالكروم اللامع، ودواسات ألمنيوم معدنية، وفرش داخلي باللون الأصفر، وغيرها».

ألوان كيا أكسيد 2022

تقدم طرازات «أكسيد» موديل 2022 عبر مجموعة من الألوان المختلفة داخل السوق المحلية كالتالي؛