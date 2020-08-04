أسعار ومواصفات سيارات «فيات 500X» موديل 2021 (صور)

المال خاص

أعلنت شركة “داینامكس للتوزیع“، الوكيل المحلي للعلامة الإيطالية “فيات” فى مصر، أسعار سيارات «فيات 500X» موديل 2021 – الفئة الأولى «City cross» بقيمة 379.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Cross» بنحو 429.9 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمى طراز «فيات 500X» لفئة السيارات الكروس أوفر، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وفقًا للبيانات المعلنة عن «فيات» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود، نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4273 مم العرض 1796 مم الارتفاع 1608 مم سعة الشنطة الخلفية 351 لتر

فيات 500X

فيات 500X موديل 2021

تقدم سيارات «فيات 500X» الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد والستائر الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية».

وتحتوى على جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكييف هواء أوتوماتيك.

وزودت بنظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، والنظام الترفيهي مكون من (شاشة 7 بوصة مدعمة لانظمة التطبيقات الذكية “اندرويد وآبل كار بلاي، وعدد 8 مكبرات صوتية، ومدخل USB)، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها.

دعمت طرازات “فيات 500X” الفئة الثانية على المواصفات القياسية ووسائل الأمان ومنها «الوسائد والستائر الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية”.

ودعمت بنظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، ومكييف هواء أوتوماتيك، والنظام الترفيهي مكون من (شاشة 7 بوصة مدعمة لانظمة التطبيقات الذكية “اندرويد وآبل كار بلاي، عدد 8 مكبرات صوتية، – مدخل USB)، وعجلة القيادة متعددة الوظائف.

زودت تلك الفئة ببعض الكماليات الإضافية، ومنها «جهاز تحديد المواقع «GPS»، وخاصية طي المرايات كهربائيًّا، وفتحة سقف بانوراما، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تنية عند الابتعاد عن المسار المحدد، وحساسا مطر، وغيرها».