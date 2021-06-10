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أسعار ومواصفات سيارات «فيات تيبو» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 197.9 ألف جنيه
المال - خاص 2:18 م, الخميس, 10 يونيو 21 2:18 م, الخميس, 10 يونيو 21

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أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فيات» في مصر، أسعار سيارات «فيات تيبو» موديل 2021 الفئة الأولى «M/T- F/O» بقيمة بلغت 197.9 ألف جنيه، والفئة الثانية «M/T-H/L» بنحو 212.9 ألف، وسعرت الفئة الثالثة «A/T» بنحو 267.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الرابعة «A/T- H/B» بنحو 284.9 ألف، والفئة الخامسة «A/T H/L» بـ309.9 ألف، والفئة السادسة «HB LONGE» بسعر 329.9 ألف جنيه في السوق المحلية خلال يونيو الحالي.

تقدم سيارات «فيات تيبو A/T» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4532 مم
العرض1792 مم
الارتفاع1497 مم
سعة الشنطة الخلفية520 لتر
فيات تيبو 2021

مواصفات فيات تيبو 2021

دعمت سيارات «فيات تيبو A/T» موديل 2021 الفئة الأولى «A/T» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث – مخرج AUX، وغيرها».

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سعر فيات تيبو 2021

فيات تيبو 2021

تقدم طرازات «فيات تيبو» فئة «A/T F/O» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «جنوط 17 بوصة، ووسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع (GPS)، و مرايات قابلة للطي، وخاصية تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية، تكييف هواء أوتوماتيك، وطاقم اكسسوارات من الكروم، ومسند يد خلفي».

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تحتوى سيارات «تيبو» الفئة الأعلى «H/L» على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «مرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبلوتوث، ومخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح أمامية زينون مع إضاءة نهارية LED، وشاشة وسائط تعمل باللمس 7 بوصة، وغيرها».

اسعار فيات تيبو 2021
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بقلم المال - خاص

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