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أسعار ومواصفات سيارات فولكس فاجن باسات 2020 (صور)

قدرت بنحو 485 ألف جنيه
المال - خاص 3:54 م, الجمعة, 1 مايو 20 3:54 م, الجمعة, 1 مايو 20

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طرحت الشركة “المصرية التجارية وأوتوموتيف“- الوكيل الحصري للعلامة التجارية “فولكس فاجن” في مصر، سيارات فولكس فاجن باسات 2020 “Face Lift” بسعر 485 ألف جنيه في السوق المحلية خلال أبريل الحالي.

وينتمي طراز “فولكس فاجن باسات” لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 س سي، ليولد قوة 150 “حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فولكس فاجن»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة ،في غضون 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

فولكس فاجن

الأبعاد الخارجية

الطول4.7 متر
العرض1.8 متر
الارتفاع1.4 متر
سعة الشنطة الخلفية586 لتر
سعة خزان الوقود60 لتر
فولكس فاجن باسات

مواصفات فولكس فاجن باسات 2020

زودت سيارات فولكس فاجن باسات Face Lift” 2020″ الفئة الاولى «Trendline Plus» على مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني EDD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

واحتوت على نظام التحكم في محدد السرعات، ومصابيح ضباب امامية مع إضاءة LED، وحساسات مطر، وأنظمة مساعدة صعود المنحدرات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، والنظام الذكي لركن السيارة.

ودعمت بنظام ترفيهي مكون من “شاشة وسائط و8 سماعات، وUSB”، وكاميرا خلفية، وفرامل يد كهربائية، وزجاج أمامي عازل للحرارة، وإطارات رياضية 17 بوصة، وزر تشغيل / إيقاف المحرك، وخاصية تعديل مستوى ارتفاع المقاعد الأمامية، ومسند يد، ومرآة خلفية بخاصية التعتيم، وغيرها.

فولكس فاجن باسات 2020
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زودت الفئة الثانية «Comfortline» على كافة المواصفات القياسية وعوامل الأمن والسلامة، بالإضافة إلى مجموعة من الكماليات الإضافية الموجودة بالفئة السابقة، ومنها “شاشة عرض رأسية، ومقاعد رياضية أمامية، ونظام ملاحي “GPS”.

كما تتضمنت حساسات ركن خلفية، وإطارات رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، ومصابيح خلفية LED، وإضاءة نهارية led، وإضاءة داخلية، وخاصية تعديل المقاعد كهربائيًا مع تسخين المقاعد الأمامية “تدليك”، وغيرها”.

ويوضح التفاصيل التالية؛ المواصفات والكماليات الكاملة لسيارات فولكس فاجن باسات 2020:

مواصفات فولكس فاجن باسات 2020
فولكس فاجن باسات الجديدة
فولكس فاجن باسات 2020

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بقلم المال - خاص

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