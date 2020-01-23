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أسعار ومواصفات سيارات فولفو XC60 موديل 2020 (صور)

قدرت الفئة الأولى بنحو 990 ألف جنيه
المال - خاص 12:54 م, الخميس, 23 يناير 20 12:54 م, الخميس, 23 يناير 20

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أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وبروتون، وDS، أسعار سيارات فولفو XC60 موديل 2020 الفئة الأولى «Momentum» بقيمة 990 ألف جنيه، وقدّرت الفئة الثانية «R-Design» بنحو مليون و90 ألف جنيه، وسعّرت الفئة الثالثة «Inscription» بقيمة مليون و140 ألف جنيه.

وينتمي طراز «فولفو XC60» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 2000 سي سي، ليولد قوة 250 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة ثمانى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الكلى، التى يمكنها التسارع من الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 6.8 ثانية.

ويبلغ متسوط الاستهلاك من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4688 مم
العرض1902 مم
الارتفاع1658 مم
سعة الشنطة الخلفية505 لترات
أسعار سيارات فولفو XC60
فولفو XC60

مواصفات فولفو XC60

زُوّدت سيارات فولفو XC60 موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، منها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ومحدد سرعة، ونظام الحماية من الانقلاب “ROPS”، ونظام ضغط الإطارات”.

واحتوت على جنوط رياضية 19 بوصة، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، وفوانيس ضباب خلفية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وبابا خلفى كهربائى، فتحة سقف بانورامى، وغيرها.

أسعار فولفو XC60 موديل 2020
فولفو XC60
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بقلم المال - خاص

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