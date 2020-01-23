أسعار ومواصفات سيارات فولفو XC60 موديل 2020 (صور)

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو، وبروتون، وDS، أسعار سيارات فولفو XC60 موديل 2020 الفئة الأولى «Momentum» بقيمة 990 ألف جنيه، وقدّرت الفئة الثانية «R-Design» بنحو مليون و90 ألف جنيه، وسعّرت الفئة الثالثة «Inscription» بقيمة مليون و140 ألف جنيه.

وينتمي طراز «فولفو XC60» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 2000 سي سي، ليولد قوة 250 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة ثمانى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الكلى، التى يمكنها التسارع من الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 6.8 ثانية.

ويبلغ متسوط الاستهلاك من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4688 مم العرض 1902 مم الارتفاع 1658 مم سعة الشنطة الخلفية 505 لترات

فولفو XC60

مواصفات فولفو XC60

زُوّدت سيارات فولفو XC60 موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، منها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ومحدد سرعة، ونظام الحماية من الانقلاب “ROPS”، ونظام ضغط الإطارات”.