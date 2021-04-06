سيــارات

أسعار ومواصفات سيارات «فولفو V60» موديل 2021

تبدأ من 750 ألف جنيه
المال - خاص 8:13 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 8:13 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت مجموعة «عز العرب للسيارات» الوكيل الحصري للعلامات التجارية «فولفو، وDS، واستون مارتن، وبروتون» في مصر، أسعار سيارات «فولفو V60» موديل 2021 – التى تبدأ من 750 ألف جنيه – فى السوق المحلية، خلال شهر أبريل الحالى.

ينتمي طراز «فولفو V60» لفئة السيارات العائلية، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 190 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 300 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أتوماتيك.

اقرأ أيضا  بورصة أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على طرازات «سكودا أوكتافيا A8» إلى 45 ألف جنيه (فيديو)

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فولفو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 7.8 ثوان.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4761 مم
العرض1850 مم
الارتفاع1432 مم
فولفو V60

«فولفو V60» موديل 2021

دعمت سيارات «فولفو V60» موديل 2021 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان والسلامة، منها “عدد 11 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ومحدد ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

اقرأ أيضا  «شيفروليه» تهيمن على قطاع مبيعات «الشاحنات»

وتحتوى على العديد من التجهيزات والكماليات ومنها «جنوط رياضية 18 بوصة، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وكاميرا خلفية وحساسات ركن أمامية، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وشنطة أمتعة مزودة بخاصية فتح وغلق أوتوماتيكي، وتعتيم تلقائي للمرايات».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى «فتحة سقف بانوراما ومقاعد من الجلد الفاخر، ومقاعد قابلة للتعديل كهربائياً مزودة بذاكرة تخزين، ونظام ملاحي متطور GPS، وخاصية الدخول بدون مفتاح، وشاشة وسائط مدعمة لأنظمة تشغيل التطبقات الذكية أندرويد أو وأبل كار بلاي، كما زودت بنظام صوتي هارمون كاردون – عالي الاداء)، وغيرها».

اقرأ أيضا  أسعار السيارات.. انتهاء «الأوفر برايس» على طرازات «ستروين C5» خلال أبريل (فيديو)
فولفو V60
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«شيفروليه» تهيمن على قطاع مبيعات «الشاحنات»

المال - خاص 6:22 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

سوق السيارات تستقبل موجة من الزيادات السعرية .. والشركات تسعى لتثبيت هوامش أرباحها

أحمد عوض 6:17 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

مبيعات الشاحنات فى مصر تنمو 22.9%

أحمد عوض 6:15 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

أسعار ومواصفات سيارات «شيفروليه كابتيفا» موديل 2021

المال - خاص 2:23 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي i20» موديل 2021

المال - خاص 1:41 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

جمارك السويس تفرج عن 727 سيارة ملاكي ونصف نقل بقيمة 151 مليون جنيه خلال مارس

السيد فؤاد 9:46 م, الأثنين, 5 أبريل 21