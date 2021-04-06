أسعار ومواصفات سيارات «فولفو V60» موديل 2021

أعلنت مجموعة «عز العرب للسيارات» الوكيل الحصري للعلامات التجارية «فولفو، وDS، واستون مارتن، وبروتون» في مصر، أسعار سيارات «فولفو V60» موديل 2021 – التى تبدأ من 750 ألف جنيه – فى السوق المحلية، خلال شهر أبريل الحالى.

ينتمي طراز «فولفو V60» لفئة السيارات العائلية، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 190 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 300 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فولفو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 7.8 ثوان.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4761 مم العرض 1850 مم الارتفاع 1432 مم

«فولفو V60» موديل 2021

دعمت سيارات «فولفو V60» موديل 2021 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان والسلامة، منها “عدد 11 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ومحدد ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

وتحتوى على العديد من التجهيزات والكماليات ومنها «جنوط رياضية 18 بوصة، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وكاميرا خلفية وحساسات ركن أمامية، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وشنطة أمتعة مزودة بخاصية فتح وغلق أوتوماتيكي، وتعتيم تلقائي للمرايات».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى «فتحة سقف بانوراما ومقاعد من الجلد الفاخر، ومقاعد قابلة للتعديل كهربائياً مزودة بذاكرة تخزين، ونظام ملاحي متطور GPS، وخاصية الدخول بدون مفتاح، وشاشة وسائط مدعمة لأنظمة تشغيل التطبقات الذكية أندرويد أو وأبل كار بلاي، كما زودت بنظام صوتي هارمون كاردون – عالي الاداء)، وغيرها».