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أسعار ومواصفات سيارات «فورد فوكاس» موديل 2021 (صور)

تقدم الفئة الأولى بسعر 345 ألف جنيه
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1:53 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21 1:53 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

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أعلنت شركة «أوتو جميل» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فورد» فى مصر، أسعار سيارات «فورد فوكاس» موديل 2021 الفئة الأولى «Trend» بقيمة بلغت 345 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Connected 5 Doors» بنحو 370 ألف جنيه، فى السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات «فورد فوكاس» الفئة الثالثة «Connected» بنحو 375 ألف جنيه، والفئة الرابعة بـ«Titanium» بـ415 ألفًا، والفئة الخامسة «Titanium X» بـ465 ألف جنيه، خلال فبراير الحالى.

وينتمي طراز «فوكاس» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

  • فورد فوكاس 2021
  • فورد فوكاس

الأبعاد الخارجية

الطول4647 مم
العرض1825 مم
الارتفاع1471 مم

فورد فوكاس 2021

زودت سيارات «فورد فوكاس» موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الالكتروني ESP، وأنظمة التحكم فى الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل كهربائية».

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وتحتوى على مجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية بإضاءة نهارية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت ومحدد سرعة، وكاميرا خلفية».

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى ومنها «مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، وتزويد المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، وزجاح كهربائي، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها”.

فورد فوكاس 2021

دعمت طرزات «فورد فوكاس» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك، وإمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساس مطر، وغيرها”.

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وتقدم سيارات «فوكاس 2021» الفئة الثالثة بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «جنوط رياضية 17 بوصة، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، وغيرها».

زودت طرازات «فورد فوكاس» الفئة الرابعة بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «نظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية، وعدد 10 مكبرات صوتية، ونظام ملاحي “GPS”، وشاشة بيانات وعدادات، ومقاعد من الجلد، وغيرها”.

فورد فوكاس 2021
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