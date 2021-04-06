أسعار ومواصفات سيارات «شيفروليه كابتيفا» موديل 2021

أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، إم جي» فى مصر، أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» موديل 2021 الفئة الأولى «LS»، بقيمة 334 ألفًا و990 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية «LT» بنحو 359 ألفًا و990 جنيهًا، والفئة الثالثة «Premmiere H/L» سعة (5 مقاعد) بـ379 ألفًا و990 جنيهًا، وتقدم الفئة الرابعة «Premmiere T/L» سعة (7 مقاعد) بسعر 399 ألفًا و990 جنيهًا، فى السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

وينتمي طراز «شيفروليه كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





الأبعاد الخارجية

الطول 4655 مم العرض 1836 مم الارتفاع 1760 مم سعة الشنطة الخلفية 847 لتر

شيفروليه كابتيفا 2021

تقدم سيارات «شيفروليه كابتيفا» موديل 2021 – الفئة الأولى – بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر”TCS”، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية”.

كما دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى “مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومصابيح خلفية منفصلة، ومقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، وفرش قماش، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية”، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (4 مكبرات صوتية، وUSB، وبلوتوث)، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصة طي المقاعد، وشاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها”.





زودت طرازات «شيفروليه كابتيفا 2021» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى “زر تشغيل المحرك/ إيقاف، وفتحة سقف كهربائية، وفرش المقاعد من الجلد، ومكيف هواء مدعم بشاشة ديجيتال، والنظام الترفيهي مكون من (6 مكبرات صوتية بجانب بلوتوث وUSB)، وغيرها”.

تقدم سيارات «شيفروليه كابتيفا» الفئة الثالثة على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الإضافية، ومنها “وسائد هوائية جانبية، وفرامل إلكترونية في المقاعد الخلفية، وحساسات ركن أمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تعلق خلفي منفصل، وغيرها”.