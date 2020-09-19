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أسعار ومواصفات سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 (صور)

قدرت الفئة الأولى بسعر 324.9 ألف جنيه
المال - خاص 2:51 م, السبت, 19 سبتمبر 20 2:51 م, السبت, 19 سبتمبر 20

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قدرت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلى للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” فى مصر، أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 الفئة الأولى «LS»، بقيمة 324 ألفًا و990 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية «LT» بنحو 349 ألفًا و990 جنيهًا.

وحددت أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الفئة الثالثة «Premmiere H/L» سعة (5 مقاعد) بـ369 ألفًا و990 جنيهًا، وتقدم الفئة الرابعة «Premmiere T/L» سعة (7 مقاعد) نحو 389 ألفًا و990 جنيهًا فى السوق المحلية.

وينتمي طراز «شيفروليه كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

شيفروليه كابتيفا

الأبعاد الخارجية

الطول4655 مم
العرض1836 مم
الارتفاع1760 مم
شيفروليه كابتيفا 2021

شيفروليه كابتيفا 2021

تقدم سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها “نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر “TCS”، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية”.

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واحتوت على مجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها “مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة “LED”، ومصابيح خلفية منفصلة، ومقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، وفرش قماش، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، والنظام الترفيهي مكون من (4 مكبرات صوتية، وUSB، وبلوتوث)، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصة طي المقاعد، وغيرها.

شيفروليه كابتيفا 2021

زودت طرازات شيفروليه كابتيفا 2021 الفئة الثانية على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، علاوة على ذلك أنه تضمنت بعض الكماليات الإضافية، ومنها “فرش المقاعد من الجلد، ومكيف هواء مدعم بشاشة ديجيتال، وزر تشغيل المحرك/ إيقاف، النظام الترفيهي مكون من (6 مكبرات صوتية بجانب بلوتوث وUSB)، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها.

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تقدم «شيفروليه كابتيفا 2021» الفئة الثالثة على كل وسائل الأمان والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، وزودت ببعض الكماليات الإضافية، ومن أبرزها “وسائد هوائية جانبية، وفرامل إلكترونية في المقاعد الخلفية، وحساسات ركن أمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تعلق خلفي منفصل، وغيرها”.

شيفروليه كابتيفا 2021
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بقلم المال - خاص

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