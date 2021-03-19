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أسعار ومواصفات سيارات «شيفروليه أوبترا» المشاركة في مبادرة إحلال المركبات

تقدم الفئة الأولى بسعر 185.3 ألف جنيه
المال - خاص 6:41 م, الجمعة, 19 مارس 21 6:41 م, الجمعة, 19 مارس 21

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رصدت “المال” مواصفات وأسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن الموقع الرسمي لمبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي “gogreen

ويوضج الجدول التالي؛ قائمة أسعار فئات «شيفروليه أوبترا» فى حال السداد النقدي ضمن مبادرة إحلال السيارات:

الفئةالسعر
أتوماتيك185.310
أتوماتيك جميع الكماليات193.276
شيفروليه اوبترا 2021

شيفروليه أوبترا 2021

ينتمي طراز «شيفروليه أوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

  • شيفروليه اوبترا 2021
  • شيفروليه اوبترا 2021

زودت سيارات «شيفروليه اوبترا» موديل 2021 الفئة الأولى “A/T” بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الإضافية ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من (راديو CD + USB + مخرج للصوت AUX، وعدد 4 سماعات، وبلوتوث)، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وغيرها.

وتقدم طرازات «أوبترا 2021» فئة «H/L» بكافة المواصفات والتجهيزات بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «حساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وخاصية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وصندوق تخزين اسفل مقعد الراكب الامامي، وزجاج تعتيم خلفي، وغيرها».

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شيفروليه اوبترا
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بقلم المال - خاص

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