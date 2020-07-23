أسعار ومواصفات سيارات «شيري تيجو 7» موديل 2021 (صور)

قدرت الفئة الأولى بنحو 273 ألف جنيه

قدرت مجموعة “جي بي غبور أوتو“- الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي”، أسعار سيارات «شيري تيجو 7» موديل 2021 – ذات النسخة المجمعة محليًا- الفئة الأولى «BASE LINE» بقيمة 273 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «HIGH LINE» بنحو 297 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمي طراز «شيري تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أتوماتيك”.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عد قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4505 مم العرض 1837 مم الارتفاع 1670 مم سعة الشنطة الخلفية 414 لتر

شيري تيجو 7 موديل 2021

تقدم سيارات «شيري تيجو 7» موديل 2021 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وبرنامج توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC».

واحتوت على نظام مراقبة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، والنظام الذكى لركن السيارة، وزر تشغيل / إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية.

ودعمت بجنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED بالإضافة إلى خاصية التحكم فى مستوى ارتفاع المصابيح، وسبويلر خلفي، ومكييف هواء، ومرايات جانبية كهربائية.

وزودت بنظام الترفيهي مكون من (شاشة وسائط 9 بوصة – بلوتوث – رايدو – عدد مدخل USB – عدد 4 مكبرات صوتية)، بالإضافة إلى مجموعة من الكماليات ومنها “عدادات مزودة بشاشة 4.8 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وغيرها.

مواصفات شيري تيجو 7

زودت سيارات «شيرى تيجو 7» موديل 2021 الفئة الثانية بالمواصفات القياسية ووسائل الأمان التالية «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وبرنامج توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC».

ودعمت بنظام مراقبة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، والنظام الذكى لركن السيارة، وزر تشغيل / إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية.

واحتوت على جنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED إضافة إلى خاصية التحكم فى مستوى ارتفاع المصابيح، وسبويلر خلفي، ومكييف هواء، ومرايات جانبية كهربائية.

وتقدم بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 9 بوصة – بلوتوث – رايدو – عدد مدخل USB – عدد 4 مكبرات صوتية)، كما احتوت على عدادات مزودة بشاشة 4.8 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

فيما زودت تلك الفئة ببعض الكماليات الإضافية التى من أبرزها «فتحة سقف كهربائية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وحساسات ركن، وغيرها، فرش جلد، وغيرها».