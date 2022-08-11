أسعار ومواصفات سيارات «شيري تيجو 3» موديل 2023

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة داخل السوق المحلية.

وقدرت أسعار طرازات شيري تيجو 3 موديل 2023 بنحو 335 ألف جنيه خلال الشهر الحالي.

وينتمى طراز «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات شيري تيجو 3 موديل 2023

تقدم طرازات شيري تيجو 3 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «وسائد هوائية – فرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام منع إدارة المحرك – جهاز تحذير المسافة الخلفية – حساسات ركن خلفية – مثبت سرعة – نظام الركن الاوتوماتيكي – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال “ISOFIX” – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – إمكانية التحكم فى مستوي ارتفاع الإضاءة للمصابيح الأمامية – إضاءة نهارية LED – مصابيح خلفية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – فتحة سقف كهربائية – حامل سقف – مرايات جانبية كهربائي – كاميرا خلفية – جنوط رياضية 17 بوصة».

ودعمت طرازات «تيجو 3» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف – إمكانية التحكم فى عجلة القيادة – إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات – إمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – منافذ كهربائية – مكييف هواء “رقمي” مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية عدادات مزودة بشاشة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8 بوصة – مشغل أسطوانات DVD – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – مخرج USB – مدخل AUX – بلوتوث، وغيرها”.