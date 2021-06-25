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أسعار ومواصفات سيارات «شيري تيجو 3» موديل 2022 (صور)

تقدم بسعر 242.9 ألف جنيه
المال - خاص 5:03 م, الجمعة, 25 يونيو 21 5:03 م, الجمعة, 25 يونيو 21

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حددت أسعار سيارات «شيري تيجو 3» موديل 2022 بقيمة بلغت 242.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال شهر يونيو الحالى؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي» فى مصر.

ينتمى طراز «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4.4 متر
العرض1.7 متر
الارتفاع1.6 متر
سعة الشنطة الخلفية550 لتر
سعر شيري تيجو 3

مواصفات شيري تيجو 3 موديل 2022

زودت سيارات «شيري تيجو 3» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة».

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات «جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، ومصابيح أمامية مع خاصية التحكم فى مستوي ارتفاع الإضاءة، ومصابيح خلفية LED».

شيري تيجو 2022

شيري تيجو 3 موديل 2022

وتقدم طرازات «تيجو 3» ببعض الكماليات الأخرى ومنها «خاصية التحكم فى عجلة القيادة، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، ومقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، ومنافذ كهربائية، إضافة إلى مرايات كهربائية جانبية، وعدادات مزودة بشاشة، ومكييف هواء أوتوماتيكي».

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وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة – مشغل أسطوانات DVD، وعدد 4 مكبرات صوتية مع خاصية ربط الهواتف المحمولة – مخرج USB- بلوتوث)، وغيرها.

شيري تيجو 3
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بقلم المال - خاص

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