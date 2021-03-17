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أسعار ومواصفات سيارات «شيري تيجو 3» موديل 2021

تقدم بسعر 242.9 ألف جنيه
المال - خاص 7:40 م, الأربعاء, 17 مارس 21 7:40 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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استقرت أسعار سيارات «شيري تيجو 3» موديل 2021 عند مستوى 242.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال مارس الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر.

وينتمى طراز «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4.4 متر
العرض1.7 متر
الارتفاع1.6 متر
سعة الشنطة الخلفية550 لتر
شيري تيجو 3

شيري تيجو 3 موديل 2021

زودت سيارات «شيري تيجو 3» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD».

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات «نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، ومصابيح أمامية مع خاصية التحكم فى مستوي ارتفاع الإضاءة، ومصابيح خلفية LED».

سعر شيري تيجو 3

وتحتوى على كماليات أخرى ومن أبرزها «خاصية التحكم فى عجلة القيادة، وإمكانية تعديل المقاعد الأمامية، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية جانبية، وعدادات مزودة بشاشة، ومكييف هواء أوتوماتيكي»، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية – وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بخاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة – وخاصية ربط الهواتف مشغل أسطوانات DVD– مخرج USB- بلوتوث)، وغيرها.

شيري تجو 3
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بقلم المال - خاص

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