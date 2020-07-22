أسعار ومواصفات سيارات شيري تيجو 3 موديل 2021 (صور)

قدرت بنحو 239.9 ألف جنيه

أعلنت مجموعة “جي بي غبور أوتو“- الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي”، أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديل 2021 بقيمة بلغت 239.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

وينتمى طراز «شيري تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تبلغ متوط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4.4 متر العرض 1.7 متر الارتفاع 1.6 متر سعة الشنطة الخلفية 550 لتر

شيري تيجو 3 موديل 2021

تقدم طرازات شيرى تيجو 3 موديل 2021 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS“، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD”.

واحتوت على نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة.

ودعمت بفتحة سقف كهربائية، وفوانيس أمامية مع خاصية التحكم فى مستوي الارتفاع، ومصابيح خلفية LED ، وشاشة وسائط 8 بوصة، وجنوط رياضية 17 بوصة.

زودت بمرايات كهربائية جانبية، وعدادات مزودة بشلشة، ومكييف هواء أوتوماتيكي، وبمثبت السرعة، فيما احتوت على نظام ترفيهي مكون من ( مشغل أسطوانات DVD، وعدد 4 مكبرات صوتية مع خاصية ربط الهواتف المحمولة – مخرج USB- بلوتوث).

ودعمت بخاصية التكم فى عجلة القيادة، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، ومقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، ومنافذ كهربائية، وغيرها”.