أسعار ومواصفات سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2022

قدرت أسعار سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2022 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 178.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 194 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T Baseline Leather» بـ197.9 ألف، والفئة الرابعة «H/L» بـ211.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال يونيو الحالي؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر.

ينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4572 مم العرض 1825 مم الارتفاع 1482 مم سعة الشنطة الخلفية 340 لترًا

مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022

زودت سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2022 الفئة الأولى «مانيوال» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

دعمت ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وغيرها»

شيري أريزو 5 موديل 2022

تحتوى طرازات «أريزو 5» الفئة الثانية «Baseline» على كافة التجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، إضافة إلى أن تلك الفئة زودت بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

تقدم طرازات «أريزو 5» الفئة الثالثة «H/L» على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وفرش جلد، وخاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها».