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أسعار ومواصفات سيارات «شانجان CS55» موديل 2021 (صور)

تباع للمستهلك من 320 إلى 365 ألف جنيه
أحمد عوض 3:08 م, الجمعة, 4 يونيو 21 3:08 م, الجمعة, 4 يونيو 21

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أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وجيلي» في مصر، أسعار سيارات «شانجان CS55» موديل 2021 الفئة الأولى بقيمة بلغت 320 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 345 ألف جنيه، والفئة الثالثة بـ365 ألف جنيه في السوق المحلية خلال يونيو الحالي.

وينتمي طراز «شانجان CS55» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر» المدمجة الحجم، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 156 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سداسي السرعات أوتوماتيك.

الأبعاد الخارجية

الطول4500 مم
العرض1855 مم
الارتفاع1690 مم
مساحة الشنطة الخلفية475 لتر
شانجان CS55

مواصفات شانجان CS55

وزودت سيارات «شانجان CS55» موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وخاصية التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند نزول المرتفعات، و فرامل يد كهربائية، وجهاز تحذير المسافة الخلفية».

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخري ومن أبرزها «مثبت سرعة، ومفتاح ذكي، وإمكانية تشغيل وإيقاف محرك السيارة أتوماتيك، وفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، وساخنات بالمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب خلفية، والتحكم في ارتفاع مقعد السائق، ومكيف هوء، ومخرج كهرباء 12 فولت، وشاشة عدادات 3.5 بوصة، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي وخلفي، وعجلة القيادة مكسوة من الجلد، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح هالوجين، ومصابيح أمامية كهربائية الضبط، ومرايات كهربائية الضبط، وحامل سقف».

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كما زودت بنظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها.

اسعار شانجان CS55 2021

شانجان CS55 موديل 2021

وتقدم طرازات «شانجان C55» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى مجموعة من المواصفات والكماليات ومنها “وسائد هوائية جانبية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وخاصية التحكم في النوافذ الأمامية أتوماتيكيا، وإضاءة نهارية LED للمصابيح، وفتحة سقف كهربائية، و 6 مكبرات صوتية، وغيرها.

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ودعمت سيارات «شانجان C55» الفئة الثالثة بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها “وسائد هوائية ستائرية، ونظام مراقبة النقاط العمياء (الجانب الأيمن)، وشاشة عداد 4.2 بوصة، و فتحات تكييف للمقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح أمامية بإضاءة LED، وطي مرايات كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات مطر وإضاءة أوتوماتيك، وغيرها.

شانجان CS55
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بقلم أحمد عوض

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