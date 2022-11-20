أسعار ومواصفات سيارات «شانجان CS35 PLUS» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شانجان»، عن زيادة أسعار سيارات «شانجان CS35 PLUS» بقيمة تتراوح بين 74 إلى 90 ألف جنيه لبعض الفئات خلال نوفمبر الحالي.

أسعار شانجان CS35 PLUS

الفئة السعر القديم السعر الجديد Elite 515 589 PREMIUM 535 615 FLAGSHIP 560 650 القيمة بالأف جنيه

مواصفات شانجان CS35 PLUS

تنتمي «شانجان CS35 بلس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي “تيربو” بقوة 160 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر.

تجهيزات السلامة والأمان

تقدم طرازات «شانجان CS35 بلس» بمجموعة من المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – مساعد الفرامل الفجائية BA- توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – أنظمة المساعدة على التلال HA – فرامل يدوية كهربائية EPB – أنظمة مراقبة الإطارات – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – خاصية كشف النقاط العمياء – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

التجهيزات الخارجية

وزودت السيارة ببعض الكمياليات الأخرى، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط رياضية 18 بوصة للفئة الأعلى».

التجهيزات الداخلية

دعمت طرازات شانجان CS35 بلس ببعض التجهيزات في المقصورة الداخلية، من بينها «زر تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًا – تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مقعد السائق كهربائيًا – مسند يد خلفي – قفل مركزي – مرآه داخلية بخاصيه التعتيم الذاتى – عجلة قيادة متعددة الوظائف – فتحة سقف بانوراما».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية – شاشة وسائط 10 بوصة – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاحن محمول لاسلكي – وغيرها».