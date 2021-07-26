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أسعار ومواصفات سيارات «شانجان CS15» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 232 غلى 249.9 الف جنيه
أحمد عوض 1:58 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21 1:58 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، شانجان، وهافال، وجيلي» في مصر، أسعار سيارات «شانجان CS15» موديل 2022 الفئة الأولى «L1» بقيمة بلغت 232 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «L2» بنحو 249.9 ألف جنيه في السوق المحلية، خلال يوليو الحالي.

ينتمي طراز «شانجان CS15» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 105 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “أوتوماتيك”.

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الأبعاد الخارجية

الطول4135 مم
العرض1740 مم
الارتفاع1630 مم
مساحة الشنطة الخلفية230 لتر
شانجان سي اس 15

مواصفات «شانجان CS15» موديل 2022

زودت سيارات «شانجان CS15» الفئة الأولى ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومنها «وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، ومصابيح ضباب خلفية».

وتقدم بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «جنوط 16 بوصة، ومصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، وشاشة عدادات رقمية، وخاصة التحكم في ارتفاع مقعد السائق، ومكيف هواء، ومخرج كهرباء 12 فولت، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومرايات كهربائية، وحامل سقف، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، ومدخل USB، وبلوتوث، وغيرها”.

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  • شانجان CS15
  • شانجان CS15

شانجان CS15 موديل 2022

دعمت طرازات «شانجان CS15» الفئة الثانية بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخري ومنها «نظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة».

وتحتوى تلك الفئة على بعض التجهيزات الأخرى «جنوط رياضية 16 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، وكاميرا للرؤية الخلفية، وفرش جلد للمقاعد الداخلية، وحساس إضاءة أوتوماتيك، وشاشة وسائط 7 بوصة، وخاصية عرض الهاتف على الشاشة، وغيرها».

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شانجان CS15
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بقلم أحمد عوض

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