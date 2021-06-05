أسعار ومواصفات سيارات «شانجان ألسفن – Alsvin» موديل 2021 (صور)

المال خاص

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وجيلي» في مصر، أسعار سيارات «شانجان ألسفن – Alsvin» الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 169.9 ألف جنيه، والفئة الثانية «A/T» بنحو 189.9 ألف جنيه، والفئة الثالثة «A/T- H/L» بسعر 205 آلاف جنيه في السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

الأبعاد الخارجية

الطول 4390 مم العرض 1725 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 382 لتر

مواصفات شانجان ألسفن – Alsvin

تقدم سيارات «شانجان ألسفن Alsvin » الفئة الأولى بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

زودت بمجموعة من المواصفات والتجهيزات ومنها «وسائد هوائية، ولمبة شبورة خلفية، وفرامل مانعة للانغلاق، وعداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرض المقاعد من القماش، وجنوط 14 بوصة، ومصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات جانبية كهربائية الضبط، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من ” عدد 2 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها”.

دعمت طرازات «شانجان السفن Alsvin» الفئة الثانية «A/T» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 107 “حصان” وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.

تقدم طرازات «شانجان السفن Alsvin» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «وسائد هوائية، ولمبة شبورة خلفية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «عداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، وجنوط 14 بوصة، ومصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات كهربائية الضبط، وكما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 2 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها”.

شانجان Alsvin موديل 2021

زودت سيارات «شانجان السفن Alsvin» الفئة الثالثة بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «جهاز تحذير المسافة الخلفية، وكاميرا خلفية، وسخانات بالزجاج الخلفي، وسخانات بالمرايات الجانبية، وخاصة التحكم في ارتفاع مقعد السائق».

كما دعمت ببعض الكماليات ومنها «عجلة القيادة متعددة المهام، ومخرج كهرباء 12 فولت، وجنوط رياضية 15 بوصة، وحلية كروم بالشبكة الامامية، وإضاءة نهارية LED للمصابيح، وفتحة سقف كهربائية، مثبت سرعة، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».