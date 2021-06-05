سيــارات

أسعار ومواصفات سيارات «شانجان ألسفن – Alsvin» موديل 2021 (صور)

تباع للمستهلك من 169.9 إلى 205 آلاف جنيه
أحمد عوض 4:24 م, السبت, 5 يونيو 21 4:24 م, السبت, 5 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

المال خاص

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وجيلي» في مصر، أسعار سيارات «شانجان ألسفن – Alsvin» الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 169.9 ألف جنيه، والفئة الثانية «A/T» بنحو 189.9 ألف جنيه، والفئة الثالثة «A/T- H/L» بسعر 205 آلاف جنيه في السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

الأبعاد الخارجية

الطول4390 مم
العرض1725 مم
الارتفاع1490 مم
سعة الشنطة الخلفية382 لتر
شانجان السفن

مواصفات شانجان ألسفن – Alsvin

تقدم سيارات «شانجان ألسفن Alsvin » الفئة الأولى بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

اقرأ أيضا  زيادة 5000 جنيه في أسعار سيارات «نيسان قاشقاي» خلال يونيو 2021

زودت بمجموعة من المواصفات والتجهيزات ومنها «وسائد هوائية، ولمبة شبورة خلفية، وفرامل مانعة للانغلاق، وعداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرض المقاعد من القماش، وجنوط 14 بوصة، ومصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات جانبية كهربائية الضبط، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من ” عدد 2 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها”.

شانجان السفن

دعمت طرازات «شانجان السفن Alsvin» الفئة الثانية «A/T» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 107 “حصان” وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.

اقرأ أيضا  مواصفات وأسعار سيارات «نيسان قاشقاي» موديل 2021

تقدم طرازات «شانجان السفن Alsvin» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «وسائد هوائية، ولمبة شبورة خلفية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «عداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، وجنوط 14 بوصة، ومصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات كهربائية الضبط، وكما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 2 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها”.

شانجان Alsvin

شانجان Alsvin موديل 2021

زودت سيارات «شانجان السفن Alsvin» الفئة الثالثة بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «جهاز تحذير المسافة الخلفية، وكاميرا خلفية، وسخانات بالزجاج الخلفي، وسخانات بالمرايات الجانبية، وخاصة التحكم في ارتفاع مقعد السائق».

اقرأ أيضا  «جي بي أوتو» تستحوذ على وكالة سيارات «شانجان» في مصر

كما دعمت ببعض الكماليات ومنها «عجلة القيادة متعددة المهام، ومخرج كهرباء 12 فولت، وجنوط رياضية 15 بوصة، وحلية كروم بالشبكة الامامية، وإضاءة نهارية LED للمصابيح، وفتحة سقف كهربائية، مثبت سرعة، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».

سعر شانجان Alsvin
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

موزع سيارات «إم جي»: انتهاء الخصومات على طرازات «MG RX5»

المال - خاص 4:54 م, السبت, 5 يونيو 21

مواصفات وأسعار سيارات «نيسان قاشقاي» موديل 2021

المال - خاص 4:01 م, السبت, 5 يونيو 21

تعرف على موعد إعلان أسماء الشركات المشاركة فى مبادرة إحلال الميكروباص

شريف عيسى 3:18 م, السبت, 5 يونيو 21

أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على طرازات «إم جي 5» إلى 8 آلاف جنيه

المال - خاص 2:13 م, السبت, 5 يونيو 21

أسعار ومواصفات سيارات «شانجان CS55» موديل 2021 (صور)

أحمد عوض 3:08 م, الجمعة, 4 يونيو 21

تفاصيل جلسة مزاد بيع سيارات مخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

السيد فؤاد 1:16 ص, الجمعة, 4 يونيو 21