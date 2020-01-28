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أسعار ومواصفات سيارات سيتروين C4 موديل 2020 (صور)

قدرت أسعار الفئة الأولى بنحو 399.9 ألف جنيه
المال - خاص 1:20 م, الثلاثاء, 28 يناير 20 1:20 م, الثلاثاء, 28 يناير 20

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أعلنت الشركة المصرية الأوروبية، التابعة للمجموعة العربية المتحدة “القصراوي جروب”، وكيل العلامة التجارية سيتروين في مصر، عن أسعار سيارات سيتروين C4 موديل 2020 الفئة الأولي «Grand» بقيمة 399.9 ألف جنيه، وحددت الفئة الثانية «Grand Plus» بنحو 414.9 ألف، وسعرت الفئة الثالثة «Grand Chic» بقيمة 419.9 ألف جنيه خلال يناير الحالى.

وينتمى طراز سيتروين C4 لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض «MPV» سعة (7 مقاعد)، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 155 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.7 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4602 مم
العرض1826 مم
الارتفاع1644 مم
سعة الشنطة الخلفية632 لتر
أسعار سيتروين C4
سيتروين C4

مواصفات سيتروين C4

زودت سيارات سيتروين C4 موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وحساسات ركن أمامية وخلفية».

وتضمنت فوانيس ضباب أمامية وخلفية، وإضاءة نهارية مستمرة LED، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام مثبت للسرعة، وشاشة وسائط 7 بوصة “TOCH”، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، ومكيف هواء أتوماتيك، وغيرها.

مواصفات سيتروين C4 موديل 2020
سيتروين C4
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بقلم المال - خاص

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