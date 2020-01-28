أسعار ومواصفات سيارات سيتروين C4 موديل 2020 (صور)

أعلنت الشركة المصرية الأوروبية، التابعة للمجموعة العربية المتحدة “القصراوي جروب”، وكيل العلامة التجارية سيتروين في مصر، عن أسعار سيارات سيتروين C4 موديل 2020 الفئة الأولي «Grand» بقيمة 399.9 ألف جنيه، وحددت الفئة الثانية «Grand Plus» بنحو 414.9 ألف، وسعرت الفئة الثالثة «Grand Chic» بقيمة 419.9 ألف جنيه خلال يناير الحالى.

وينتمى طراز سيتروين C4 لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض «MPV» سعة (7 مقاعد)، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 155 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.7 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4602 مم العرض 1826 مم الارتفاع 1644 مم سعة الشنطة الخلفية 632 لتر

سيتروين C4

مواصفات سيتروين C4

زودت سيارات سيتروين C4 موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وحساسات ركن أمامية وخلفية».