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أسعار ومواصفات سيارات سيتروين سي اليزيه (صور)

قدرت أسعار الفئة الأولى بنحو 225 ألف جنيه
المال - خاص 5:28 م, السبت, 4 يناير 20 5:28 م, السبت, 4 يناير 20

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استقرت أسعار سيارات سيتروين سي اليزيه الفئة الأولى «Comfort» عند مستوى 225 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «Luxury» بنحو 255 ألف خلال يناير الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية الأوروبية الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية في مصر.

وينتمي طراز سيتروين سي إليزيه لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 115 “حصان“، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4445 مم
العرض1953 مم
الارتفاع1474 مم
سعة الشنطة الخلفية506 لترات
سيتروين سي اليزية
سيتروين سي إلزية

مواصفات سيتروين سي اليزيه

وزودت طرازات «سيتروين سي إليزيه» بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفراميل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD».

وتحتوى على جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، والنظام الذكى لركن السيارة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بلغت المبيعات الإجمالية لسيارات سيتروين سي اليزيه نحو 695 مركبة، خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالى.

سيتروين سي الزية
سيتروين سي إلزية
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بقلم المال - خاص

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