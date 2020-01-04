أسعار ومواصفات سيارات سيتروين سي اليزيه (صور)

استقرت أسعار سيارات سيتروين سي اليزيه الفئة الأولى «Comfort» عند مستوى 225 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «Luxury» بنحو 255 ألف خلال يناير الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية الأوروبية الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية في مصر.

وينتمي طراز سيتروين سي إليزيه لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 115 “حصان“، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4445 مم العرض 1953 مم الارتفاع 1474 مم سعة الشنطة الخلفية 506 لترات

سيتروين سي إلزية

مواصفات سيتروين سي اليزيه

وزودت طرازات «سيتروين سي إليزيه» بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفراميل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD».

وتحتوى على جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، والنظام الذكى لركن السيارة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها.