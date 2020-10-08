أسعار ومواصفات سيارات «سيات تاراكو» موديل 2021 (صور)

طرحت شركة “كيان إيجيبت” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “سيات” فى مصر – أمس-، الطراز الجديد من «سيات تاراكو» موديل 2021 – عبر 4 فئات- فى السوق المحلية.

تقدم “سيات تاراكو” الفئة الأولى “Style” بسعر 535 ألف جنيه، والفئة الثانية “Style Plus” بقيمة 585 ألف، والفئة الثالثة “Xcellence” بنحو 635 ألف، وبلغت الفئة الرابعة “FR” بـ665 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وتنتمي “سيارات تاراكو” لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV“، مزودة بمحرك 1.4 لتر تيربو، ينتج 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 199 كم/ الساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4735 مم العرض 1839 مم الارتفاع 1658 مم سعة الشنطة الخلفية 760 لتر

سيات تاراكو 2021

تقدم سيات تاراكو موديل 2021 الفئة الأولى ذات (الخمسة مقاعد) بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وونظام مساعدة الفرامل BA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية”.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، ومكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية ، وزر تشغيل / إيقاف المحرك، ومرأة داخلية ذاتية التعتيم، وحساسات ضوء ومطر، وزجاج عازل للحرارة، ومثبت سرعة، وشاشة وسائط 8.2 بوصة، وفرامل يد كهربائية، ومرايات كهربائية”.

وزودت بجنوط 17 بوصة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ومقاعد جلد من الكانتارا، ووخاصية التحكم فى مقعد السائق والركاب مع امكانية طي الكراسي الخلفية، ومسند ذراع أمامي وخلفي، وبرنامج ترفيهي مكون من (بلوتوث، ونظام صوتي ، وخاصية ربط الهاتف بالمحمول مع التطبيقات الذكية، ووغيرها.

دعمت طرازات “سيات تاراكو” 2021 الفئة الثانية ذات (السبعة مقاعد) بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، فضلا عن إضافة بعض الكماليات ومنها “مكيف هواء أتوماتيك مع وجود 3 مخارج خلفية، وخاضية دخول السيارة بدون مفتاح، وشاحن هاتف محمول لاسلكي، وخاصية التحكم فى الشنطة الخلفية الكترونيًا، وجنوط 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وتطعيمات من الكروم”.

زودت سيات تاراكو” الفئة الثالثة بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الإضافية “نظتم صوتي BEATS مكون من 9 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 9.2 بوصة، كما دعمت بنظام مساعدة الركن مع وجود حساسات ركن خلفية، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد جلد رياضية مزودة بخاصية التدفئة، وجنوط رياضية 19 بوصة، وتطعيمات داخلية من الخسب وخارجية من الكروم، وغيرها”.

تقدم “سيات تاراكو” بمجموعة من التجهيزات والمواصفات القياسية بنفس الكماليات الموجودة بالفئة السابقة “سبويلر خلفى، جنوط 20 بوصة، وشبكة أمامية رياضية، وتطعيمات داخليةو من الالومنيوم، مخارج مزدوجة للعادم”.