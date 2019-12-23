أسعار ومواصفات سيارات سيات اتيكا موديل 2020 (صور)

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل العلامة التجارية سيات فى مصر، أسعار سيات اتيكا موديل 2020 الفئة الأولى «Style» بقيمة 425 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «Style Plus» بقيمة 470 ألفًا، وحددت الفئة الثالثة «Xcellence» بسعر 520 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالى.

وينتمى طراز سيات اتيكا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1400 سي سي تربو، ليعطى قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 “حصان”، ومدعمة بناقل حركة ثمانى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 8.6 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك «اتيكا» من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4363 مم العرض 1841 مم الارتفاع 1601 مم سعة الشنطة الخلفية 510 لتر

سيات اتيكا 2020

مواصفات سيات اتيكا 2020

زودت طرازات سيات اتيكا موديل 2020 الفئة الأولى «STYLE PLUS» بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومن بينها «نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP، والوسائد الهوائية».

وتحتوى تلك الفئة على جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، والنظام الذكى لركن السيارة، وزجاج مظلل، وغيرها.

دعمت «اتيكا» الفئة الثانية «Style Plus» بالمواصفات القياسية المتواجدة بالفئة السابقة ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP». سيات اتيكا 2020

كما احتوت على جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، والنظام الذكى لركن السيارة، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، بجانب زودت بشاحن لاسلكى للهاتف الذكى، وغيرها.

تضمنت سيارات «اتيكا» الفئة الثالثة «XCELLENCE» المواصفات القياسية المتواجدة بالفئات السابقة، التى من أبرزها «الوسائد الهوائية، والجنوط الرياضية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونىESP».