أسعار ومواصفات سيارات سيات ابيزا موديل 2020

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات وسكودا، أسعار سيارات سيات أبيزا موديل 2020 الفئة الأولى «Reference» بقيمة 270 ألف جنيه، وحددت الفئة الثانية «FR» بنحو 335 ألفًا، وقدرت الفئة الثالثة «FR BEATS»، بسعر 350 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالى.

تنتمى «سيات ابيزا» لفئة السيارات الهاتشباك، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة قدرها 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن متر، معتمدة على ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكى.

تعتمد على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة زمنية 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4059 مم العرض 1780 مم الارتفاع 1444 مم سعة شنطة الخلفية 355 لتر

سيات ابيزا 2020

مواصفات سيات ابيزا 2020

دعمت سيات ابيزا موديل 2020 الفئة الأولى « Reference» بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومن بينها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABD، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP».

وتحتوى تلك الفئة على جنوط رياضية 15 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية، وفوانيس ضباب خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وغيرها. سيات ابيزا

جاءت «ابيزا» الفئة الثانية «FR» بنفس المواصفات القياسية ووسائل الأمان والكماليات الموجودة بالفئة السابقة، بجانب احتوائها على بعض الكماليات الإضافية ومنها «حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وتكييف هواء أوتوماتيك، وفتحة سقف بانوراما، وغيرها».

وتضمنت «ابيزا» الفئة الثالثة «FR BEATS» كماليات إضافية عن الفئات السابقة، من بينها «شحن الهواتف لاسلكيا، وعداد ديجيتال، وشاشة بيانات 8 بوصة، ونظام SEAT Full Link الذي يسمح بربط الهاتف مع السيارة من خلال تطبيقات «Apple Car Play – و Android Auto – وMirrorLink».