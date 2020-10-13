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أسعار ومواصفات سيارات سيات إبيزا موديل 2021 (صور)

تقدم الفئة الأولى بسعر 265 ألف جنيه
المال - خاص 11:40 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20 11:40 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20

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أعلنت شركة “كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار” الوكيل المحلى للعلامات التجارية “سيات، وسكودا” فى مصر، أسعار سيارات سيات إبيزا موديل 2021 الفئة الأولى «Reference» بقيمة 265 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «FR» بنحو 330 ألفًا، وقدرت الفئة الثالثة «FR BEATS»، بسعر 350 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى.

وينتمى طراز “سيات ابيزا” لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكى.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن “سيات”، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم /ساعة، فى غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4059 مم
العرض1780 مم
الارتفاع1444 مم
سعة الشنطة الخلفية355 لتر
سيات ابيزا

سيات 2021

تقدم سيات ابيزا موديل 2021 الفئة الأولى « Reference» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABD، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP”.

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وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وغيرها.

زودت “سيات إبيزا” الفئة الثانية “FR” بنفس المواصفات ووسائل الأمان والتجهيظات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الإضافية ومنها “حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وتكييف هواء أوتوماتيك، وفتحة سقف بانوراما، وغيرها”.

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ودعمت “سيات ابيزا 2021” الفئة الثالثة “FR BEATS” بكافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الإضافية ومن أبرزها “جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وشحن هواتف المحمول لاسلكي وبلوتوث يسمح بربط الهاتف”.

كما زودت ببعض التجهيزات ومنها “عداد ديجيتال، وشاشة بيانات 8 بوصة، ونظام”SEAT Full Link” الذي يسمح بربط الهاتف مع السيارة من خلال التطبيقات الذكية “Apple Car Play – Android Auto – MirrorLink”.

سيات ابيزا
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بقلم المال - خاص

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