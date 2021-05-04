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أسعار ومواصفات سيارات «سوزوكي سياز» موديل 2021

تقدم بسعر 252.8 ألف جنيه
المال - خاص 5:33 م, الثلاثاء, 4 مايو 21 5:33 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

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أعلنت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، أسعار سيارات «سوزوكي سياز» موديل 2021 بقيمة بلغت 252.8 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال مايو الحالى.

وينتمي طراز «سوزوكي سياز» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي» تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100كم، فى غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4490 مم
العرض1730 مم
الارتفاع1485 مم
سعة النطة الخلفية495 لتر
سوزوكي سياز 2021

سوزوكي سياز 2021

زودت سيارات «سوزوكي سياز» فيس ليفت موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة للفرامل، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية، وأنظمة أنذار ضد السرقات».

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سوزوكي سياز 2021

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «جنوط 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة LED مع امكانية التحكم في ضبط مستوي الإضاءة، وزجاج معتم، ومرايات جانبية كهربائية، ومقابض الأبواب من الكروم، وعجلة القيادة مكسوة من الجلد، ومثبت سرعة، ومكييف هواء أتوماتيك، وزر تشغيل المحرك، ومرآة ذاتية التعتيم، ومقاعد من الجلد، وزجاج كهربائي، وشاشة 4.2 بوصة، بلوتوث، وMP3 – CD، وغيرها).

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سوزوكي سياز 2021
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بقلم المال - خاص

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