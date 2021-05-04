أسعار ومواصفات سيارات «سوزوكي سياز» موديل 2021

أعلنت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، أسعار سيارات «سوزوكي سياز» موديل 2021 بقيمة بلغت 252.8 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال مايو الحالى.

وينتمي طراز «سوزوكي سياز» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي» تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100كم، فى غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4490 مم العرض 1730 مم الارتفاع 1485 مم سعة النطة الخلفية 495 لتر

سوزوكي سياز 2021

زودت سيارات «سوزوكي سياز» فيس ليفت موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة للفرامل، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية، وأنظمة أنذار ضد السرقات».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «جنوط 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة LED مع امكانية التحكم في ضبط مستوي الإضاءة، وزجاج معتم، ومرايات جانبية كهربائية، ومقابض الأبواب من الكروم، وعجلة القيادة مكسوة من الجلد، ومثبت سرعة، ومكييف هواء أتوماتيك، وزر تشغيل المحرك، ومرآة ذاتية التعتيم، ومقاعد من الجلد، وزجاج كهربائي، وشاشة 4.2 بوصة، بلوتوث، وMP3 – CD، وغيرها).