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أسعار ومواصفات سيارات «سوزوكي سويفت» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 209.5 ألف جنيه
المال - خاص 12:21 ص, الأحد, 14 فبراير 21 12:21 ص, الأحد, 14 فبراير 21

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أعلنت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «سوزوكي» فى مصر، أسعار سيارات «سوزوكي سويفت» موديل 2021 الفئة الأولى «GLX» بقيمة بلغت 209.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GLX Monitor» بنحو 218.5 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال فبراير الحالى.

وينتمى طراز «سوزوكي سويفت» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 84 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات أتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

  • سوزوكي سويفت 2021
  • سعر سوزوكي سويفت

الأبعاد الخارجية

الطول3840 مم
العرض1735 مم
الارتفاع1495 مم
سعةالشنطة الخلفية265 لتر

سوزوكي سويفت 2021

دعمت سيارات «سوزوكي سويفت» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات وسائل الأمان، ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة للفرامل BA، ومانع إدارة المحرك ايموبليزر».

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وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكمياليات، ومن أبرزها «جنوط رياضية 15 بوصة، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومكييف هواء أوتوماتيك، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك».

سوزوكي سويفت 2021

ودعمت «سويفت 2021» بمجموعة من التجهيزات الأخرى هي «عجلة القيادة متعددة الوظائف، مرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، وفرش قماش، وباور سترينج، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من (راديو – مدخل USB- بلوتوث – عدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».

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وتقدم طرازات «سوزوكي سويفت» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى كماليات تتمثل في «شاشة وسائط متعددة الوظائف».

سوزوكي سويفت 2021
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بقلم المال - خاص

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