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أسعار ومواصفات سيارات «سوزوكي بالينو» موديل 2022 (صور)

تقدم بسعر 255.9 الف جنيه
المال - خاص 12:11 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 12:11 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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حددت أسعار سيارات «سوزوكي بالينو» موديل 2022 بقيمة بلغت 255.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة اليابانية “سوزوكي” فى مصر.

ينتمي طراز «سوزوكى بالينو» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 “حصان”، وعزم أفصى للدوارن 130 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.6 ثانية – على أن تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/ ساعة.

سوزوكي بالينو 2022

الأبعاد الخارجية

الطول3995 مم
العرض1745 مم
الارتفاع1470 مم
سعة الشنطة الخلفية355 لتر

مواصفات سوزوكي بالينو 2022

تقدم سيارات «سوزوكي بالينو» موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمان “عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة للفرامل، ونظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقات”.

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كما زودت ببعض التجهيزات والكماليات ومنها “مصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة LED مدعمة بخاصية التحكم فى مستوي الإضاءة، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة”.

  • سوزوكي بالينو 2022
  • سوزوكي بالينو 2022

سوزوكي بالينو 2022

دعمت طرازات «بالينو» ببعض الكماليات الأخرى “مثبت سرعة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وزجاج عازل للحرارة، وسبويلر خلفي، وخاصية الدخول بدون مفتاح، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، ومسند يد أمامي، وفرش المقاعد من القماش، ومكييف هواء أتوماتيك، وعجلة القيادة متعددة الوظائف”.

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وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 7 بوصة مدعمة بأنظمة تشغيل الطبيقات الذكية – بلوتوث – مدخل USB)، وغيرها.

سوزوكي بالينو 2022
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بقلم المال - خاص

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