أسعار ومواصفات سيارات سوزوكي إسبريسو 2020 (صور)

تقدم سيارات «سوزوكي إسبريسو» موديل 2020 عبر فئة واحدة، بسعر 145 ألف جنيه في السوق المحلية خلال أبريل الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “مودرن موتورز“- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “سوزوكي” في مصر.

وينتمي طراز «سوزوكي إسبريسو» لفئة السيارات متعددة الأستخدامات «suv» صغيرة الحجم، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، ليولد قوة 67 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبينات المعلنة عن «سوزوكي»، تعتمد «إسبيرسو» على منظومة الجر الأمامى، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوي 150 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3565 مم العرض 1520 مم الارتفاع 1564 مم قاعدة العجلات 2380 مم سعة خزان الوقود 27 لترا سعة الشنطة الخلفية 239 لترا

سوزوكي اسبريسو

مواصفات سوزوكي إسبريسو 2020

زودت سيارات سوزكي إسبريسو بمجموعة من المواصفات القياسية والكماليات، ومنها ” عدد 2 وسائد هوائية أماميه للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”.

واحتوت على مكييف هواء يدوى، وزجاج كهرباء أمامى، وإمكانية طى المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك، والنظام الصوتي مكون من 2 سماعة مع مخرج كهرباء 12 فولت، ونظام مانع إدارة المحرك، وقفل أمان للأبواب الخلفية.

سوزوكى اسبريسو

ودعمت بلوحة عدادات رقميه، وإضاءة المصابيح الأماميه هالوجين، ومرايات جانبية يدوية الضبط، وحساسات ركن خلفية، و جنوط 14 بوصة، وغيرها”.

وتتوافر «سوزوكي إسبريسو» عبر 5 ألوان متاحة في السوق المحلية وهي “أبيض، وأحمر، ولبنى، وفضى، وبرتقالى، ورمادى”.