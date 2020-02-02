أسعار ومواصفات سيارات سوبارو امبريزا 2020 (صور)

قدرت الفئة الأولى بنحو 370 ألف جنيه

أعلنت شركة أبو غالى موتورز، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية سوبارو فى مصر، عن أسعار سيارات سوبارو امبريزا 2020 الفئة الأولى «F/O» بقيمة 370 الف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «Luxury» بنحو 444 ألف جنيه.

وينتمى طراز سوبارو امبريزا لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

وزودت «امبريزا» 2020 بمحرك سداسى السرعات أوتوماتيك، التى تعتمد على منظومة الجر الكلي التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة زمنية 12.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4465 مم العرض 1800 مم الارتفاع 1595 مم سعة الشنطة الخلفية 380 لتر

سوبارو امبريزا

مواصفات سوبارو امبريزا 2020

زودت سيارات سوبارو امبريزا موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، التى من بينها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD».

احتوت على جنوط رياضية 16 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية خلفية LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيا، و نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، و فتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومكييف هواء، وغيرها.