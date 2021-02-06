أسعار ومواصفات سيارات «سوبارو أمبريزا» موديل 2021 (صور)

أعلنت شركة “أبو غالى موتورز“، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية “سوبارو” فى مصر، أسعار سيارات «سوبارو أمبريزا» موديل 2021، بقيمة بلغت 360 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

وينتمى طراز “سوبارو امبريزا” لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوبارو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة زمنية 12.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4465 مم العرض 1800 مم الارتفاع 1595 مم سعة الشنطة الخلفية 380 لتر

سوبارو أمبريزا 2021

دعمت سيارات «سوبارو امبريزا» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها « وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD، وفرامل كهربائية».





وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية خلفية LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، ومكييف هواء أوتو ماتيك، وخاصية التحكم في مستوي مقعد السائق، وعجلة القيادة متعدة المهام،

كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 47 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 6.5 بوصة مدعمة بالربط بأجهزة هواتف المحمول عبر أنظمة التشغيل الذكية “آبل كار بلاي وأندوريد أوتو”، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها”.