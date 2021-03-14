أسعار ومواصفات سيارات «سكودا كودياك» موديل 2021

استقرت أسعار سيارات سكودا كودياك موديل 2021 الفئة الأولى «Active» عند مستوى 560 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Dynamic» بنحو 605 ألف جنيه، والفئة الثالثة «Ambition» بـ685 ألفًا، والفئة الرابعة «Style» بـ730 ألفًا، والفئة الخامسة «Sport line» بـ765 ألفًا، والفئة السادسة «L&K» بـ780 ألفًا، والفئة السابعة «TSI AWD» بسعر 875 ألف جنيه في السوق المحلية خلال مارس الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامة التجارية “سكودا” فى مصر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4363 مم العرض 1841 مم الارتفاع 1601 مم سعة خزان الوقود 650 لتر

سكودا كودياك 2021

تقدم طرازات «سكودا كودياك» عبر إصدارين فى السوق المحلية – «النسخة الأولى»- مدعومة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يولد قوة قدرها 150 نيوتن/ متر، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ويتوافر الإصدار الثاني من طرازات «سكودا كودياك» بمحرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 180 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 330 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

زودت سيارات سكودا كودياك موديل 2021 الفئة الاولى «Active» ذات الخمسة مقاعد، بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمان «الوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS“، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وغيرها».

سكودا كودياك

وتقدم طرازات سكودا كودياك فئة «Dynamic» ذات السبعة مقاعد، بمحرك يعتمد على منظومة الجر الكلي، إضافة إلى التجهيزات ووسائل الأمان «نظام مراقبة ضغط الاطارات، وسقف بانورامى كهربائى، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وغيرها».

دعمت سيارات «سكودا كودياك 2021» فئة «Ambition» ذات السبعة مقاعد، بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات اومن أبرزها «وسائد هوائية جانبية، وشاشة عدادات رقمية، وتحكم كهربائى فى غلق وفتح باب الشنطة الخلفية، ومقاعد فرش جلد، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

تزيد تجهيزات طرازات سكودا كودياك فئة «Sport line» ذات السبعة مقاعد، بكماليات إضافية عن الفئات السابقة ومن أبرزها «جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وكراسي كهربائية، وغيرها».

وتدعم طرازات «كودياك فئة TSI AWD» بمحرك سعة 2000 سي سي، ومزودة بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها «الوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP».

كما تحتوى تلك الفئة على تجهيزات وكماليات أخرى «جنوط رياضية 20 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وسقف بانورامى كهربائى، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكراسي كهربائية، وغيرها».