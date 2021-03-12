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أسعار ومواصفات سيارات «ستروين C5 إير كروس» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 429 ألف جنيه
أحمد عوض 12:29 ص, السبت, 13 مارس 21 12:29 ص, السبت, 13 مارس 21

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استقرت أسعار سيارات «ستروين C5 إير كروس» موديل 2021 الفئة الأولى «Live» عند مستوى 429 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Feel» بنحو 497 ألفًا، والفئة الثالثة «Shine» بسعر 547 ألفا فى السوق المحلية، خلال مارس الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ستروين» في مصر.

وينتمي طراز «ستروين C5 إير كروس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة، في غضون 9.4 ثانية.

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ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود، نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4.5 متر
العرض2 متر
الارتفاع1.6 متر
سعة الشنطة الخلفية580 لترا
  • ستروين C5
  • ستروين C5

ستروين C5 إير كروس 2021

وزودت سيارات «ستروين C5 إير كروس» موديل 2021 الفئة الأولى «live» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان «الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات (HSA).

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «جنوط رياضية 17 بوصة، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، ومكيف هواء، وشاشة وسائط 8 بوصات، وإمكانية تغير إضاءة المصابيح الأمامية إلى Eco-Led، وغيرها».

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  • ستروين C5 2021
  • ستروين C5 إير كروس

ودعمت طرازات «ستروين إير كروس» الفئة الثانية «FEEL» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها «جنوط رياضية 18 بوصة، ووزجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكييف هواء أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، وشاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، ومسند رأس متحرك في اتجاهيين فقط، بدلاً من 4 اتجاهات، وغيرها».

زودت سيارات «ستروين C5 إير كروس 2021» الفئة الثالثة «SHINE» على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى كماليات أخرى ومن ابرزها «نظام التحذير عند الانحراف عن الطريق، ونظام الفرامل الذكي، وبرنامج وضعيات القيادة على مختلف الطرق، وزر فتح الشنطة كهربائيا، وخاصية فتح الشنطة اوتوماتيكيا عند تمرير القدم أسفل السيارة، وتحكم كهربائي بمقعد السائق، وخاصية التسخين بالمقاعد الأمامية، وفرش جلد أسود “Nappa” بدلًا من اللون البني، وزر التحكم في سنتر لوك باب الشنطة بشاشة التحكم الأمامية، وغيرها».

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بقلم أحمد عوض

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