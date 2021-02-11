أسعار ومواصفات سيارات «ستروين C5 إير كروس» موديل 2021

أعلنت الشركة “المصرية الأوروبية للسيارات” الوكيل المحلى للعلامة التجارية “ستروين” في مصر، عن إضافة تجهيزات جديدة فى سيارات «ستروين C5 إير كروس» موديل 2021 لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات «ستروين C5 إير كروس» الفئة الأولى “Live” بقيمة بلغت 429 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “Feel” بنحو 497 ألف وتقدم الفئة الثالثة “Shine” بسعر 547 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال فبراير الحالى.

وينتمي طراز «ستروين C5 إير كروس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة، في غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود، نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4.5 متر العرض 2 متر الارتفاع 1.6 متر سعة الشنطة الخلفية 580 لتر

ستروين C5 إير كروس 2021

دعمت سيارات «ستروين C5 إير كروس» موديل 2021 الفئة الأولى «live» بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات (HSA)».

تحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “جنوط رياضية 17 بوصة، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، ومكيف هواء، وشاشة وسائط 8 بوصة”.

وتضمنت أبرز التعديلات والتجهيزات التى زودت فى تلك الفئة هي “تغير إضاءة المصابيح الأمامية إلى Eco-Led”.



وزودت طرازات «ستروين إير كروس 2021» الفئة الثانية «FEEL» بنفس المواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، ووزجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكييف هواء أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، وغيرها.

ودعمت تلك الفئة ببعض التجهيزات الإضافية هي “مسند رأس متحرك في اتجاهيين فقط، بدلاً من 4 اتجاهات.

تقدم سيارات «ستروين C5 إير كروس» الفئة الثالثة «SHINE» على كافة المواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى مجموعة من الكماليات الإضافية ومنها «نظام التحذير عند الانحراف عن الطريق، ونظام الفرامل الذكي، وبرنامج وضعيات القيادة على مختلف الطرق، وزر فتح الشنطة كهربائيا، وخاصية فتح الشنطة اوتوماتيكيا عند تمرير القدم أسفل السيارة، وتحكم كهربائي بمقعد السائق، وخاصية التسخين بالمقاعد الأمامية.

ومن أبرز التعديلات والتجهيزات التى زودت بها تلك الفئة هي ” فرش جلد أسود “Nappa” بدلًا من اللون البني، بالإضافة إلى تم استبدال زر التحكم في سنتر لوك باب الشنطة إلى شاشة التحكم الأمامية.