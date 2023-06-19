أسعار ومواصفات سيارات «ستروين C3 إير كروس» موديل 2023

أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلي لـ«ستروين»، عن زيادة أسعار سيارات ستروين C3 إير كروس موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 30 إلى 51 ألف جنيه لبعض الفئات، خلال يونيو الحالى.

أسعار ستروين C3 إير كروس 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Feel 890 ألف 920 ألف Shine 969 ألف مليون و20 ألف

وتزود «ستروين C3» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات ستروين C3 إير كروس ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «6 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إليكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – حساسات ركن خلفية».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات فى المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل/ إيقاف السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف رقمي – مقعد السائق كهربائيا – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات رقمية – قفل مركزي – عجلة القيادة متعددة الوظائف».

وتحتوى السيارة على «شاشة وسائط 7 بوصة – مدخل AUX – مدخل USB – التحكم في الراديو من عجلة القيادة».

وتزود «ستروين C3 إير كروس» بمجموعة من التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED – مصابيح ضباب أمامية – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية- جنوط 17 بوصة».