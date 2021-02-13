أسعار ومواصفات سيارات «ستروين C3 إير كروس» موديل 2021

أعلنت الشركة “المصرية الأوروبية للسيارات” الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية “ستروين” فى مصر، أسعار سيارات «ستروين C3 إير كروس» موديل 2021 الفئة الأولى «Live» بقيمة 304.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Feel» بنحو 334.9 ألف، والفئة الثالثة «Shine» بـ374.9 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال فبراير الحالى.

وينتمى طراز «ستروين C3 إير كروس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوط الاستهلاك من الوقود 5.4 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4154 مم العرض 1824 مم الارتفاع 1597 مم سعة الشنطة الخلفية 410 لتر

ستروين C3 إيركروس 2021

زودت طرازات «ستروين C3 إيركروس» موديل 2021 الفئة الأولى «Feel» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «نظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك”.

كما أجرت بعض التعديلات فى المواصفات والكماليات المزودة بتلك الفئة هي” إضافة شاشة 7 بوصة، وتغير مكييف الهواء من بكر إلى تاتش، فضلا عن إضافة خاصية التحكم فى ضبط المكييف عبر الشاشة”.

وزودت سيارات «ستروين C3 إيركروس» الفئة الثانية «Feel» بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها “حساسات ركن خلفية، وخاصية طي المرايات كهربائيًا، وغيرها”.

وتضمنت أبرز التعديلات التى أجرت في تلك الفئة “إزالة مسند يد كرسي السائق”.

وتقدم سيارات «سيتروين C3 ايركروس» الفئة الثالثة «Shine»، بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات “كاميرا خلفية، ونظام مثبت ومحدد للسرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وغيرها”.

وتضمنت أبرز التعديلات التى استحدثت في تلك “إضافية حساسات ركن خلفية”.