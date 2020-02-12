أسعار ومواصفات سيارات ساوايست DX3 موديل 2020 (صور)

قدرت الفئة الأولى بنحو 234 ألف جنيه

أعلنت مجموعة IFG جروب الوكيل الحصري للعلامة التجارية ساوايست، وزوتي، وفيكتوري في مصر، أسعار سيارات ساوايست DX3 الفئة الأولى “مانيوال” بقيمة 235 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية “أتوماتيك” بنحو 265 ألف، وسعرت الفئة الثالثة “FLagship” بقيمة 340 ألف جنيه.

وتقدم «IFG جروب» طرازات «ساوايست DX3» عبر إصدارين من المحركات الأول “مانيوال”- رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 12 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 143 نيوتن / متر، معتمدًا على ناقل حركة ثمانى السرعات.

أما الإصدار الثانى فمزود بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، ليعطي قوة 156 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن / متر، مزودة بناقل حركة خماسى السرعات أتوماتيك.

الأبعاد الخارجية

الطول 4354 مم العرض 1840 مم الأرتفاع 1670 مم سعة الشنطة الخلفية 500 لتر

ساوايست DX3

مواصفات ساوايست DX3

زودت سيارات ساوايست DX3 موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق “ABS“،ونظام توزيع إلكترونى للفرامل، ونظام الثبات الإلكترونى”.

كما دعمت بنظام التحكم والمساعدة عند صعود المرتفعات والمنحدرات، ونظام ذكي لمراقبة ضغط الإطارات.

واحتوت «ساوايست DX3» على جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبوليلر خلفى، مع إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب يدويًا.