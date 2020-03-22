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أسعار ومواصفات سيارات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2020 (صور)

قدرت الفئة الأولى بنحو 304.9 ألف جنيه
المال - خاص 12:47 م, الأحد, 22 مارس 20 12:47 م, الأحد, 22 مارس 20

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استقرت أسعار سيارات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2020 الفئة الأولى «Comfort» عند مستوى 304.9 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية بسعر349.9 ألف جنيه خلال مارس الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «عربيات»- الوكيل المحلي للعلامة التجارية سانج يونج في مصر.

وينتمى طراز «تيفولي XLV» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 128 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة زمنية تصل إلى 12.7 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك سيارات سانج يونج «تيفولي XLV» من وقود البنزين نحو 7.6 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الابعاد الخارجية

الطول4440 مم
العرض1798 مم
الارتفاع1635 مم
سعة الشنطة الخلفية720 لتر
سعة خزان الوقود47 لتر
سانج يونج XLV
سانج يونج XLV

مواصفات سانج يونج تيفولي XLV

زودت سيارات سانج يونج XLV موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني EBD».

واحتوت على حساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية LED.

ودعمت بفتحة سقف كهربائية، وسبويلر خلفي، ومرايات كهربائية جانبية، ومكييف هواء، ومثبت سرعة، وغيرها.

سعر سانج يونج تيفولي XLV
تيفولي XLV
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بقلم المال - خاص

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