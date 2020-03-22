أسعار ومواصفات سيارات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2020 (صور)

قدرت الفئة الأولى بنحو 304.9 ألف جنيه

استقرت أسعار سيارات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2020 الفئة الأولى «Comfort» عند مستوى 304.9 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية بسعر349.9 ألف جنيه خلال مارس الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «عربيات»- الوكيل المحلي للعلامة التجارية سانج يونج في مصر.

وينتمى طراز «تيفولي XLV» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 128 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة زمنية تصل إلى 12.7 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك سيارات سانج يونج «تيفولي XLV» من وقود البنزين نحو 7.6 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الابعاد الخارجية

الطول 4440 مم العرض 1798 مم الارتفاع 1635 مم سعة الشنطة الخلفية 720 لتر سعة خزان الوقود 47 لتر

سانج يونج XLV

مواصفات سانج يونج تيفولي XLV

زودت سيارات سانج يونج XLV موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني EBD».

واحتوت على حساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية LED.