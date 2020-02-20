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أسعار ومواصفات سيارات زوتي T600 موديل 2020 (صور)

قدرت بنحو 338 ألف جنيه
المال - خاص 1:51 م, الخميس, 20 فبراير 20 1:51 م, الخميس, 20 فبراير 20

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قدرت مجموعة IFG جروب، الوكيل المحلي للعلامة التجارية زوتي في مصر، أسعار سيارات زوتي T600 موديل 2020، بنحو 338 ألف جنيه خلال فبراير الحالي.

وينتمي طراز زوتي T600 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 156 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 207 نيوتن / متر، بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التى يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة ، في غضون 9.5 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول4654 مم
العرض1893 مم
الارتفاع1696 مم
سعة الشنطة الخلفية344 لترا
سيارات زوتي T600 موديل 2020
زوتي T600

مواصفات سيارات زوتي T600

زودت سيارات زوتي T600 موديل 2020 ببعض المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، منها “نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية”.

واحتوت على مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وفتحة سقف كهربائية “بانوراما”،وجنوط رياضية 18 بوصة، ونظام مانع إدارة المحرك، وحساسات مطر.

كما دعمت بزر تشغيل المحرك، وخاصية دخول السيارة دون استخدام المفتاح، وخاصية فتح الشنطة الخلفية عبر تمرير القدم أمام الحساسات الخلفية، وحساسات أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط داخلية 9 بوصة، ومكييف هواء.

سعر سيارات زوتي T600
زوتي T600

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بقلم المال - خاص

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