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أسعار ومواصفات سيارات زوتي SR7 في مصر (صور)

قدرت بنحو 290 ألف جنيه
المال - خاص 1:50 م, الأثنين, 16 مارس 20 1:50 م, الأثنين, 16 مارس 20

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استقرت أسعار سيارات زوتي SR7 عند مستوي 290 ألف جنيه في السوق المحلية خلال مارس الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «IFG جروب»- وكيل العلامة التجارية زوتي في مصر.

وينتمي طراز «زوتي SR7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 15 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 195 نيوتن / متر.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي التي يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتي 100 كم / ساعة، في غضون 13 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك «زوتي SR7» من وقود البنزين نحو 9 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4510 مم
العرض1835 مم
الارتفاع1610 مم
سعة الشنطة الخلفية480 لتر
سعر زوتي SR7
زوتي SR7

مواصفات سيارات زوتي SR7

تقدم مجموعة «IFG جروب» وكيل العلامة الصينية زوتي في مصر، سيارات زوتي «SR7» بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام التوزان الالكتروني».

كما دعمت بمصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف بانوراما، وفرامل يد كهربائية.

واحتوت على مثبت سرعة، ومكييف هواء أتوماتيك، وحساس مطر، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ووزر تشغيل المحرك، وغيرها.

سعر زوتي SR7
زوتي SR7
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بقلم المال - خاص

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